„СпейсЕкс“ дебютира на Уолстрийт

Американският космически и развиващ технологии за изкуствен интелект концерн „СпейсЕкс" (SpaceX) дебютира на Уолстрийт днес.

Според анализатори това може да има съществени последици за финансовите пазари. Борсови участници са на мнение, че инвеститорите вече преструктурират портфейлите си, като изтеглят средства от други технологични компании и от криптовалути, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

„С очакваното публично предлагане на „СпейсЕкс“ и други потенциални високо оценявани нови попълнения на пазара на първичните предлагания апетитът на инвеститорите към акции с потенциал за растеж е изправен пред сериозно изпитание“, заяви Тимо Емден от „Емден Рисърч“ (Emden Research). По думите му инвеститорите се опасяват, че новите кандидати за борсово листване могат да доведат до пренасочване на капитали от досегашните фаворити на пазара.

„СпейсЕкс“ планира да набере 75 млрд. долара (около 65 млрд. евро), което би оценило компанията на приблизително 1,75 трилиона долара.

Според източници, цитирани от Ройтерс, търсенето вече надхвърля 250 млрд. долара, което е над три пъти повече от планирания обем на предлагането.

Средностатистически чуждестранните инвеститори държат около 20 на сто от американския фондов пазар, отбелязва анализаторът на „Комерцбанк“ (Commerzbank) Волкмар Баур. По думите му при технологичните акции делът на чуждестранните инвеститори е дори по-висок, особено сред европейските фондове, тъй като Европа разполага със сравнително ограничен технологичен сектор.

„Това би трябвало да подкрепи американския долар, особено спрямо еврото, ако половината от притока на капитали идва от Европа“, посочва Баур.

Според него първичното публично предлагане на „СпейсЕкс“ е само началото на по-широка вълна от технологични листвания, като през следващите години се очакват и потенциални борсови дебюти на разработчика на „ЧатДжиПиТи“ (ChatGPT) „ОупънЕйАй“ (OpenAI) и конкурента му „Антропик“ (Anthropic).

Анализаторите смятат, че листването на „СпейсЕкс“ може да окаже допълнителен натиск върху криптовалутите. Част от дребните инвеститори, които традиционно влагат средства във високорискови активи, вероятно ще насочат капитали към новото предлагане.

Биткойнът, най-голямата криптовалута в света, неотдавна се търгуваше около 60 000 долара, което е с над 50 на сто под историческия му връх.

Според пазарни информации компанията е заделила до 30 на сто от акциите, или около 22,5 млрд. долара, за индивидуални инвеститори. Подобен дял е необичайно висок за предлагания от такъв мащаб, които традиционно са доминирани от институционални инвеститори.

„Трябва да съберем 75 милиарда долара за това първично предлагане и парите трябва да дойдат отнякъде“, заяви Спенсър Халарн, глобален директор по търговията в криптокомпанията Джи Ес Ар (GSR). По думите му това вече е насърчило пренасочването на средства от рискови активи като криптовалутите.

Макар „СпейсЕкс“ да е известна най-вече с космическите си програми, високата оценка на компанията се базира до голяма степен на очакванията за бъдещото ѝ развитие в сферата на изкуствения интелект. Според представители на бранша именно това я поставя в конкуренция за капитал с криптовалутите, които също привличат инвеститори с по-висока склонност към риск.

„Изкуственият интелект в момента е по-горещата инвестиционна тема“, коментира Томас Пюх, ръководител на криптотърговската компания „Индигоу“ (Indigo).

Силното търсене на долари за участие в предлагането вече оказа влияние върху валутните пазари. В Южна Корея необходимостта от финансиране за участие в листването предизвика засилено търсене на американската валута и натиск върху вона.

По данни от пазара поръчките за покупка на долари са достигнали около 1,5 млрд. долара, макар че според източници този процес вече е към края си.

Високото търсене на долари понижи стойността на южнокорейския вон до най-ниското ѝ равнище от 17 години през миналата седмица. Институционални инвеститори и заможни частни клиенти в страната са търсили финансиране, за да участват в разпределението на акциите. Пазарни участници посочват, че изтичането на около 1,5 млрд. долара е оказало осезаем натиск върху вона, който е особено чувствителен към еднократни големи потоци заради сравнително ограничения обем на валутната търговия.