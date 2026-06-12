Ferrari хвана в лъжа създателите на новия Luxeed RX

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Китайският Luxeed RX, нов SUV от Huawei и Chery, освен че прилича много на Ferrari Purosangue, но и предизвика още повече спорове.

Джао Чанцзян, главен изпълнителен директор и изпълнителен вицепрезидент на Luxeed, наскоро заяви, че марката е наела бивш главен дизайнер на Ferrari, заедно с екипи за тунинг на шасита от BMW и Aston Martin. Това твърдение обаче беше публично оспорено от Ингрид Сун, директор "Връзки с обществеността" на Ferrari за Китай.

"Искам да попитам, как се казва този бивш главен дизайнер на Ферари?", зададе въпрос без отговор служителят на италианската компания.

Електрическият Luxeed RX е оборудван с четири LiDAR сензора. Дълъг е 5020 мм и има междуосие от 3000 мм. Опциите за задвижване включват версия с един двигател с 277 kW (372 к.с.) и версия с два двигателя със 160 kW (215 к.с.) и 277 kW (372 к.с.).

Това не е първият SUV, който прилича на модел на Ferrari. Подобен е случаят и с Xiaomi YU7.