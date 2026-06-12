„СпейсЕкс“ набра рекордните 75 млрд. долара при най-голямото борсово листване

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Космическата компания „СпейсЕкс“ (SpaceX) на Илон Мъск потвърди цената при първичното си публично предлагане (IPO) на 135 долара за акция, като набра около 75 милиарда долара и постави рекорд за най-голямо борсово листване в историята, предаде ДПА.

Компанията е продала приблизително 555,6 милиона акции по определената цена, което оценява „СпейсЕкс“ на около 1,77 трилиона долара, съобщава БТА.

Набраният капитал значително надхвърля досегашния рекорд, поставен от „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco), която привлече над 29 милиарда долара при първичното си публично предлагане през 2019 година.

Търговията с акциите на компанията ще започне днес на борсата в Ню Йорк.

Оценката на „СпейсЕкс“ допълнително увеличава състоянието на Илон Мъск и според пазарни анализатори го доближава до това да стане първият човек с лично богатство над 1 трилион долара, ако се вземат предвид дяловете му в „СпейсЕкс“ и производителя на електромобили „Тесла“ (Tesla).

Финансовите резултати на компанията обаче остават далеч под мащаба на пазарната ѝ оценка. През миналата година „СпейсЕкс“ е отчела нетна загуба от близо 5 милиарда долара при приходи от 18,67 милиарда долара.

Голяма част от разходите са били насочени към разработването на ракетата „Старшип“ (Starship), която е в основата на дългосрочните планове на компанията за космически транспорт и мисии до Луната и Марс.

В момента основният източник на приходи за „СпейсЕкс“ е сателитната интернет услуга „Старлинк“ (Starlink), която продължава да разширява глобалното си присъствие. Компанията също така представя изкуствения интелект и космическата инфраструктура за обработка на данни като ключови двигатели на бъдещия си растеж.

След листването Илон Мъск ще запази контрола върху компанията чрез акции с разширени права на глас, които му осигуряват над 80 на сто от гласовете.

За разлика от повечето първични публични предлагания, при които крайната цена се определя след маркетиране сред инвеститорите в рамките на предварително обявен ценови диапазон, „СпейсЕкс“ сама определи цената от 135 долара за акция още преди финалното разпределение на книжата.

Листването на „СпейсЕкс“ се разглежда като тест за апетита на инвеститорите към компаниите, свързани с изкуствения интелект, космическите технологии и високорисковите проекти с дългосрочен потенциал за растеж. Очаква се дебютът на компанията да даде тон и за предстоящи големи първични публични предлагания в технологичния сектор, включително на „ОупънЕйАй“ (OpenAI) и „Антропик“ (Anthropic).