Нелегален внос спря китайския автомобилен бум в Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Възходът на китайските автомобили на руския пазар приключи и навлезе в сериозен застой, пише Automobilwoche.

След като западните производители напуснаха страната, като част от санкциите зарави войната в Украйна, компании от Китай бързо заеха освободената ниша. През тази година обаче Москва въведе драстични защитни мита. Скокът на лихвите по автокредитите пък свиха покупателната способност на руснаците.

През последната година официалният износ на автомобили от Китай за Русия отбеляза драстичен спад от над 40%, а някои големи азиатски брандове започнаха да ограничават присъствието си в старната.

На мястото на легалните доставки изплува сивият сектор. Вместо досегашните бюджетни китайски модели, руският пазар в момента се залива от мащабен нелегален внос на луксозни западни и японски автомобили.

Схемата работи чрез превръщането на Китай в транзитен пункт. Чисто нови европейски и американски коли се регистрират фиктивно на китайска територия, след което веднага се препродават в Русия като "употребявани с нулев пробег", за да се заобиколят международните санкции. Вносът по този нелегален канал е скочил близо 2,5 пъти.