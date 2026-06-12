Инфлацията в Аржентина се забави до осеммесечно дъно, ценовият натиск остава висок

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Инфлацията в Аржентина се забави за втори пореден месец през май, което е положителен сигнал за президента Хавиер Милей след близо година на устойчив ценови натиск, поставил под изпитание едно от основните постижения на неговото управление, предаде Асошейтед Прес.

Потребителските цени са нараснали с 2,1 на сто през май спрямо предходния месец, съобщи Институтът по география и статистика (INDEC). Според министъра на икономиката Луис Капуто това е най-ниското месечно равнище на инфлация за последните осем месеца, предаде БТА.

На годишна база обаче инфлацията се е ускорила леко до 33,2 на сто. Причината е, че през май миналата година месечната инфлация бе достигнала едва 1,5 на сто, което беше най-ниското равнище за последните седем години.

През последните месеци ценовият натиск отново се засили, което продължава да натоварва домакинствата и да поражда обществено недоволство на фона на забавянето на икономическата активност в търговията и промишлеността.

Най-голямо поскъпване през май е отчетено при комуникационните услуги, където цените са нараснали с 3,4 на сто заради по-високите разходи за телефон и интернет. Следват образователните услуги, а хранителните продукти са поскъпнали с 2,5 на сто.

Президентът Милей приветства публикуваните данни в социалните мрежи, като поздрави министъра на икономиката с краткото послание: „Напред, Тото!“.

Правителството отчете и още един положителен сигнал за икономиката. Рейтинговата агенция „Ес енд Пи Глоубъл“ (S&P Global) повиши суверенния кредитен рейтинг на Аржентина до B- от категория CCC, позовавайки се на подобрената способност на страната да обслужва задълженията си.

Макар рейтингът да остава няколко степени под инвестиционния клас, решението се разглежда като подкрепа за усилията на Милей да върне Аржентина на международните капиталови пазари шест години след последния държавен фалит по външния дълг.

Когато Милей пое управлението в края на 2023 година, годишната инфлация надхвърляше 200 на сто. Оттогава неговото правителство приложи строги мерки за бюджетна дисциплина, дерегулация и ограничаване на държавните разходи, които доведоха до бюджетен излишък и значително забавяне на инфлацията.

Въпреки това много аржентинци продължават да усещат натиска върху доходите си. Ръстът на цените продължава да изпреварва увеличението на заплатите, а безработицата се повишава след съкращения в редица отрасли, които изпитват затруднения да се конкурират с по-евтиния внос.

Допълнително напрежение създават и корупционни скандали, които засегнаха представители на управляващите. Наскоро началникът на кабинета на президента Мануел Адорни стана обект на разследване за предполагаемо незаконно обогатяване. В сряда той призна, че е притежавал недекларирани спестявания и инвестиции в криптовалути на стойност около 500 000 долара.

Въпреки политическите трудности и социалното недоволство забавянето на инфлацията и подобряването на кредитния рейтинг засега остават сред най-силните аргументи на правителството в защита на провежданата икономическа политика