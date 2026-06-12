Еврото отслабва леко спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия

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Курсът на еврото се понижи минимално спрямо долара в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1568 долара, или с 0,10 на сто под нивото при затваряне на вчерашната търговия, съобщи БТА.

Европейската централна банка (ЕЦБ) определи вчера референтен курс на еврото от 1,1537 долара.

Спрямо британската лира еврото отстъпва с 0,05 на сто до 0,8627 лири за евро, а спрямо швейцарския франк добавя 0,08 на сто към стойността си до 0,9211 франка за евро.