Борсовият дебют на "СпейсЕкс" може да направи до часове Мъск трилионер

Рекордното първично публично предлагане на акции на „СпейсЕкс“ (SpaceX) на Илон Мъск вече е факт. Компанията потвърди продажбата на около 555,6 милиона акции на емисионна цена от 135 долара за акция, с което набра приблизително 75 милиарда долара (64,8 млрд. евро) и проправи пътя за началото на борсовата търговия днес, предаде ДПА.

Така „СпейсЕкс“ постави нов рекорд за най-голямо първично публично предлагане в историята. Досегашният рекорд принадлежеше на „Сауди Арамко“ (Saudi Aramco), която при листването си през 2019 г. набра над 29 милиарда долара, съобщи БТА.

След дебюта си компанията е оценена на около 1,77 трилиона долара, което я поставя сред най-скъпите дружества в света. Пазарната ѝ капитализация надхвърля тази на „Мета“ (Meta), собственик на социалната мрежа „Фейсбук“ (Facebook).

Теоретично Мъск е на крачка от статута на първия трилионер в света.

Допълнителен ефект от рекордното листване на „СпейсЕкс“е рязкото увеличение на личното богатство на Илон Мъск. Според изчисленията на индекса за изчисляване на състоянието на милиардерите на Блумбърг (Bloomberg Billionaires Index) нетното му състояние ще нарасне с около 275 милиарда долара до приблизително 970 милиарда долара въз основа на емисионната цена от 135 долара за акция.

Това поставя Мъск само на крачка от превръщането му в първия човек в света с богатство от над един трилион долара благодарение на оценката на „СпейсЕкс“ и дела си в производителя на електромобили „Тесла“ (Tesla). Според някои финансови медии прагът от 1 трлн. долара вече е достигнат.

Делът на Мъск в „СпейсЕкс“, включително притежаваните опции, се оценява на около 688 милиарда долара при цената на публичното предлагане. Ако акциите поскъпнат след началото на борсовата търговия, то прагът от 1 трилион долара може да бъде достигнат още в първите дни след дебюта на компанията на Уолстрийт.

Потенциалът за допълнително увеличение на богатството на Мъск е още по-голям. Според условията на възнаграждението му той може да получи до 1,3 милиарда допълнителни акции от клас Б, разпределени на няколко транша и обвързани с изпълнението на конкретни цели.

Изискванията за придобиването на тези акции обаче са изключително амбициозни. Сред тях е пазарната оценка на „СпейсЕкс“ да достигне 7,5 трилиона долара, което е над четири пъти повече от сегашната ѝ стойност.

Компанията също така трябва да изгради орбитални центрове за данни, способни да осигуряват 100 теравата изчислителна мощност годишно, както и да реализира една от най-смелите визии на Мъск – създаването на постоянна човешка колония на Марс с най-малко един милион жители.

Макар тези цели да изглеждат далечни, именно очакванията за подобни бъдещи проекти стоят в основата на рекордната оценка на „СпейсЕкс“ и интереса на инвеститорите към компанията.

Финансовите ѝ резултати обаче остават далеч от впечатляващата ѝ пазарна оценка. През миналата година „СпейсЕкс“ е отчела нетна загуба от около 4,94 милиарда долара при приходи от 18,67 милиарда долара.

Една от основните причини за загубите са значителните инвестиции в разработката на тежкотоварната ракета „Старшип“ (Starship), която е в основата на амбициите на компанията за бъдещи космически мисии.

Най-големият източник на приходи остава услугата за сателитен интернет „Старлинк“ (Starlink). През миналата година тя е донесла около 11 милиарда долара приходи. За развитието на мрежата компанията е изстреляла в орбита близо 9600 сателита.

В момента достъпът до услугата обикновено изисква специализирани антени и приемни устройства, но следващите поколения на технологията трябва да позволят директна връзка между смартфоните и сателитната мрежа. Това би осигурило интернет достъп и в райони без мобилно покритие.

Към края на март „Старлинк“ има над 10 милиона потребители по света. Междувременно „Амазон“ (Amazon) изгражда конкурентна сателитна интернет система, но засега разполага със значително по-малък брой спътници.

Ръководството на „СпейсЕкс“ вижда и сериозен потенциал в сферата на изкуствения интелект (ИИ). Компанията планира да се включи в пазара на решения с ИИ за бизнеса, чиято стойност според различни оценки може да надхвърли 22 трилиона долара.

Сред по-дългосрочните проекти на Мъск е изграждането на центрове за данни в орбита, които да обслужват приложения за изкуствен интелект. Засега обаче остава неясно доколко подобна концепция е технически и икономически осъществима.

Въпреки излизането на компанията на борсата Мъск ще запази пълния контрол върху нея. Чрез специален клас акции с разширени права на глас той ще контролира над 80 на сто от гласовете в дружеството.

Публичното предлагане се отличава и с необичаен подход при определянето на цената. За разлика от повечето борсови дебюти, при които компаниите първоначално обявяват ценови диапазон и впоследствие определят крайната цена според търсенето от страна на инвеститорите, „СпейсЕкс“ предварително фиксира емисионната цена на 135 долара за акция.