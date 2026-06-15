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Една от най-великите спортни коли на търг за 15 млн. долара!

Георги Луканов

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Aston Martin DB4 GT Zagato от 1962 г. Снимка: RM Sotheby's

Историческият Aston Martin DB4 GT Zagato от 1962 г. ще бъде продаден на търга на RM Sotheby's в Монтерей, Калифорния, между 13 и 15 август 2026 г.

Експертите оценяват изключително редкия автомобил на сума между 12 и 15 милиона щатски долара. Моделът е резултат от съвместна разработка между британския производител и италианското дизайнерско ателие Zagato. От тази състезателна модификация са произведени общо едва 19 екземпляра в световен мащаб, което я прави един от най-търсените автомобили от колекционерите.

Конкретната машина с номер на шасито 0186/R е 14-ата по ред и е единствената от серията, доставена нова на австралийския пазар. Автомобилът е изцяло автентичен, като е запазил оригиналната си олекотена алуминиева каросерия и оригиналния 3,7-литров двигател с мощност 314 конски сили.

През 60-те години на миналия век колата записва редица победи в състезания в Австралия, управлявана от местни пилоти. След пълна реставрация в класическия за марката зелен цвят, екземплярът спечели престижни награди на световните конкурси за елегантност, включително в Пебъл Бийч.

Публичната продажба на този модел е събитие от изключителна рядкост, тъй като останалите единици се намират в постоянни частни колекции.

Aston Martin DB4 GT Zagato от 1962 г. Снимка: RM Sotheby's
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