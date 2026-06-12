Японската ракета H3 пак в експлоатация след неуспешния старт миналата година

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Японската ракета H3 беше изстреляна успешно днес, отбелязвайки завръщането си към полети след неуспешната мисия през декември миналата година, предаде Асошиейтед прес.

Ракетата излетя от космическия център Танегашима в югозападната част на Япония. Според Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) тя е достигнала планираната орбита, а шест малки спътника, разработени от университети и други организации, са били успешно изведени в космоса, предаде БТА.

Мисията беше първа за новата конфигурация „30“ на H3, оборудвана с три двигателя LE-9 на течно гориво и без допълнителни ускорители. Вариантът е разработен като по-евтина версия на ракетата с цел да повиши конкурентоспособността ѝ на международния космически пазар.

Успешният полет идва след два неуспеха на модела H3. При първото изстрелване през март 2023 г. двигателят на втората степен не се задейства, а през декември 2025 г. повреда в същата система попречи на извеждането на навигационен спътник в планираната орбита.

Ракетата H3 е разработена съвместно от JAXA и компанията Mitsubishi Heavy Industries като наследник на серията H-2A. Япония разчита на новата ракета, за да укрепи позициите си на пазара на космически услуги и да подкрепи бъдещи национални проекти, включително планирана мисия до Марс през 2028 г.

Създателите на ракетата се надяват в бъдеще да увеличат честотата на стартовете на H3 и те да достигнат между шест и осем изстрелвания годишно, пише още Асошиейтед прес.