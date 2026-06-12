Петролът и природният газ поевтиняват заради надеждите за споразумение между САЩ и Иран

Цените на петрола и природния газ продължиха да се понижават днес, след като инвеститорите оцениха като положителен сигнал информацията за напредък в преговорите между САЩ и Иран, които биха могли да доведат до прекратяване на конфликта в Близкия изток и постепенно възстановяване на енергийните доставки, предаде Ройтерс.

Цената на петрола сорт Брент се понижи с над 4,5 на сто до 86,32 долара за барел към 11:50 часа българско време. Американският лек суров петрол поевтиня с до 5,1 на сто, достигайки най-ниското си равнище от близо два месеца. Европейските фючърси на природния газ също се понижиха, като в хода на търговията отчетоха спад от до 8,4 на сто.

Допълнителен натиск върху цените оказа информация на полуофициалната иранска агенция „Мехр", според която подготвяното 14-точково споразумение между Вашингтон и Техеран предвижда премахване на санкциите върху износа на ирански петрол. Според публикацията проектът все още очаква окончателно одобрение от иранските власти.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че мирно споразумение с Иран може да бъде подписано още през уикенда, като междувременно отмени предварително планирани американски удари срещу страната.

Въпреки подобрените настроения на пазарите рисковете за корабоплаването през Ормузкия проток остават високи. Телевизия „Фокс Нюз" съобщи, че американски военни сили са свалили два ирански дрона, които според информацията са се насочвали към търговски кораби в района.

От своя страна Иран заяви, че водният път остава затворен за всички видове плавателни съдове след последните военни действия на САЩ, въпреки че през последните седмици се наблюдава известно увеличение на броя на корабите, напускащи региона.

Пазарните участници остават предпазливи, тъй като това не е първият случай, в който американският президент прогнозира скорошно споразумение между двете страни без последващ конкретен резултат.

„Изглежда, че пазарът все повече залага на това, че и двете страни имат повече да губят от провал на преговорите, отколкото от компромис", коментира пред Блубмърг главният инвестиционен директор на „Каробаар Кепитъл" (Karobaar Capital) Харис Хуршид.

По думите му това не означава непременно, че сделката е близо до финализиране, а по-скоро че инвеститорите вече не приемат провала на преговорите като най-вероятния сценарий, пише БТА.

Тръмп заяви пред журналисти в Овалния кабинет, че евентуалното подписване на споразумението може да стане още този уикенд в Европа и че вицепрезидентът Джей Ди Ванс ще присъства на церемонията, ако тя се състои. Американският президент допълни, че върховният лидер на Иран е дал съгласие по основните параметри на договора, но подчерта, че окончателно споразумение все още не е постигнато.

Спадът в цените на петрола и природния газ е факт след седмици на силни колебания на енергийните пазари, предизвикани от опасенията за прекъсване на доставките през Ормузкия проток, през който преминава близо една пета от световната търговия с петрол.