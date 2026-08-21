Ако всички колеги ви обичат, не обичате себе си

Готовността да се угажда е един от най-силните фактори за стрес в работата

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Вие сте от онези добри хора, които винаги са готови да помогнат. Не само когато ги помолят, а и по своя инициатива.

Ето, днес помогнахте на колежката Драгоева. Тя се справи със своите задачи и щастливо си отиде. Но вашите задачи изостанаха и седите да си ги свършите след края на работното време.

Според специалистите по кариерно развитие готовността да се угажда на колеги е един от най-силните фактори за стрес в работата. Показват го практическите им наблюдения, а също и резултатите от изследвания сред служителите.

Най-често готовият да помага служител се претоварва, защото мениджърът така е изчислил ангажиментите му, че да го използва максимално ефективно. Не му е оставил време и ресурси да върши чужда работа.

Освен това склонните да помагат хора стават жертва на тарикати и използвачи, защото обикновено в екипа има поне един такъв. После не срещат благодарност и се разочароват от себе си, което също е източник на стрес.

Психологическата причина за склонността човек да угажда е потребността за социално одобрение, обясняват експертите. Искате колегите да ви харесват и не им отказвате на молбите дори с риск да накърните своите собствени интереси.

Това обаче може да повлече не само неуспех в кариерата, но и сериозни щети за здравето.

"Желанието винаги да се угажда на другите води до поведение, което е вредно - посочва клиничният психолог д-р Джеф Налин. - Непрекъснатото отговаряне с "да" на чуждите искания се превръща в пристрастяване. "Да" става импулсивна реакция. Това е опасно за психическото и за физическото здраве."

Приемете го - не е възможно всички колеги да ви обичат и престанете да угаждате. В противен случай не обичате достатъчно себе си. Това не е егоизъм, а инстинкт за самосъхранение.

Първата стъпка да престанете е да си дадете сметка защо угаждате. Вероятно честният отговор е, че по този начин се самоутвърждавате. Т.е. самочувствието ви зависи от това какво мислят другите за вас. Страхувате се, че ако откажете да помогнете на колежката Драгоева, тя вече няма да ви харесва. Така постъпвате и с останалите, стараейки се да избегнете социално отхвърляне.

Налага се да поработите върху самочувствието си и да не пренебрегвате собствената си ценност като личност.

Втората стъпка е да определите професионалните си приоритети и според тях да сложите граници. "Като изяснят приоритетите си, хората, които угаждат на другите, могат да възвърнат контрола върху живота си", твърди д-р Налин.

Това е изключително важно, за да имате критерии, по които да казвате "не" на молби за услуги и да не правите непоискано добро.

Това не е отказ. Това е форма на пренасочване, на съгласуване на вашето време и енергия с вашите ценности и цели. Няма нищо страшно да кажете на Драгоева: "Искам да ти отделя цялото си внимание и да ти помогна, но трябва да свърша своята задача в момента". Ако е свестен човек, ще разбере и няма да я отблъснете. Ако е използвачка, ще се засегне, понеже мисли, че сте й длъжни.

Иначе помощта към другите поглъща дните ви и или не ви остава време да правите ценното за вас самите, или се пренатоварвате, за да успявате да го правите.

Щом сте от добрите хора, които все се стараят да помогнат, вероятно сте забелязали, че колкото повече давате, толкова повече колегите искат от вас.

Ако загубите мярка и не прокарате граници, които са ясни за вас и за тях, рискувате да затънете. Винаги трябва да преценявате какво въздействие върху вас самите ще има услугата, която правите - положително или отрицателно. Щом ще е отрицателно, трябва да кажете "не" без страх, че колега ще се разсърди.

"Да сложите край на поведението, насочено към угаждане на другите, не означава, че спирате да помагате. Означава, че спирате да правите нещо за другите от страх да не бъдете отхвърлени, ако не го направите. Изборът да прекарвате времето си фокусирани върху неща, които са в съответствие с вашите приоритети, не е егоистичен. Винаги преди да кажете "да" или "не" на молба, се запитайте дали тя е в съответствие с вашите приоритети. Правите ли това, защото чувствате, че трябва, за да получите одобрението на някой друг, или го правите, защото искате и защото е добре и за вас", препоръчва клиничният психолог.

Според него най-важното е да се постараете да изпитвате вътрешно удовлетворение, вместо да търсите признание отвън.

"Когато се научите да обичате себе си, автоматично ще промените начина си на мислене - от копнеж за признание от другите към такъв, който процъфтява от любов към себе си", уверява д-р Джеф Налин.

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