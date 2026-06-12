Румен Радев: Ще търсим споразумения с Гърция за водите на Места и Арда, няма пари за язовири

"Качихте публичните финанси на шейна и я пуснахте, сега искате от нас бързо да я върнем на върха. Няма как да стане. Да сте мислили навремето", смъмри премиерът депутатите

„Никога през последните години в МОСВ не е имало проект за изграждане на язовир на река Места поради липса на средства и визия от българска страна. До 2031 г. няма да прекратяваме договора с Гърция за река Места, нито ще прекратим двустранната съвместна декларация за река Арда за срок от пет години. Държим на принципа, че договорите трябва да се изпълняват, иначе се компрометираме като цивилизована правова държава".

Така премиерът Румен Радев отговори на въпрос на Петър Петров от „Възраждане" за общата политика на правителството по отношение дългосрочното водоподаване на гарантирани водни количества към Гърция.

Затова в средносрочен план ще продължи да изпълнява декларацията, подписана от правителството на Росен Желязков през 2025 г., защото считаме, че е добър и рационален документ, който обхваща 5-годишен период.

На тази база ще сключваме едногодишни споразумения за подаване на определени количества вода, които имаме право да променяме в зависмост от климатичните промени.

Радев бе категоричен, че кабинетът ще се ръководи от търсенето на баланс между суверенитета и нуждите на България от една страна, а от друга страна - съхраняване и надграждане на стратегическите отношенията с Гърция.

Според него, сме изпълнили всички свои задължения по досегашното споразумение от 1964 г., което той определи като репарационно по характер и като изтекло през 2024 г.

България по никакъв начин не е задължена да подава води към Гърция, нито по силата на европейски директиви, нито по силата на международни конвенции, увери Радев.

Той припомни, че сме били била задължени да подаваме 186 куб. метра вода към Гърция. След изтичането на договора, има двустранна спогодба, подписана от правителството на Желязков от 2025 г. за акумулиране на воден обем.

Това е съвместна декларация, не е обвързващ документ, в него няма конкретни параметри, но се казва, че се включва едногодишно споразумение между НЕК и гръцкия контрагент за конкретни параметри и суми срещу тази услуга, обясни той.

От тук нататък ще търсим рамкови споразумения с Гърция, които да имат ясни параметри и да отчитат водния отток.

Той оцени като полезно за нас едногодишното споразумение от миналата година, което е за месечно фактуриране и за подаване на 164 млн. куб. метра вода. За периода на маловодие от май до септември страната ни е получила 2 132 000 евро, каза Радев.

По думите му тази година също има едногодишно споразумение на същия принцип и се очакват същите финансови средства.

В отговор на реплики от депутати, премиерът се обърна към залата с думите: „ Парламентът с неблагоразумни действия качи публичните финанси на шейна и я пусна по улея, сега искате от нас бързо да я върнем на върха. Няма как да стане. Да сте мислили навремето".