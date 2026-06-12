България е на последно място в ЕС по използване на социални медии от бизнеса

Едва 41,5 на сто от българските предприятия с поне 10 служители са използвали социални медии през 2025 г., което нарежда България на последно място сред страните от Европейския съюз, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. Средното равнище за ЕС е 63,6 на сто, което представлява увеличение спрямо 61,1 на сто през 2023 година.

Според данните на Евростат социалните мрежи се използват от бизнеса за засилване на онлайн присъствието, маркетингови дейности, комуникация с клиенти и партньори, както и за улесняване на сътрудничеството и обмена на знания.

България отчита най-нисък дял сред страните членки с 41,5 на сто от предприятията, използващи социални медии. След нея се нареждат Хърватия с 46 на сто и Унгария с 47,3 на сто.

На другия полюс е Малта, където 88,2 на сто от компаниите използват социални медии. Следват Финландия с 87,6 на сто и Дания с 86,1 на сто.

Данните показват и значителни различия според размера на предприятията. Сред малките компании в ЕС 60,6 на сто използват социални медии. Делът нараства до 76,2 на сто при средните предприятия и достига 89,1 на сто при големите компании, пише БТА.

Евростат отчита, че използването на социални медии от бизнеса продължава да се разширява, като платформите все по-често се превръщат в инструмент за маркетинг, обслужване на клиенти и корпоративна комуникация.