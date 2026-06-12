Лифтът от Говедарци към Мальовица е законен, не се усвояват нови горски площи

Старият влек ще бъде заменен с четириседалков лифт с капацитет 1520 души на час, трасето остава в съществуващата просека

Модернизацията на стария влек от село Говедарци към Мальовица е напълно законна и се извършва след преминаване на необходимите процедури. Това заявяват от "Ви Ай Хънтинг" ООД - дружеството, което реализира инвестиционното намерение. Позицията идва след съобщението на РИОСВ - София за установени нарушения при изпълнението на проекта.

Според инвеститора проектът е одобрен от община Самоков, а за него е издадено разрешение за строеж от РДНСК - Софийска област. От дружеството подчертават, че не става дума за ново трасе или за усвояване на нови горски площи, а за модернизация на съществуващо ски съоръжение. Инвестиционното намерение предвижда старият влек да бъде заменен с четириседалков лифт. Той ще бъде изграден в габарита на съществуваща просека, като дължината и ширината ѝ се запазват. Просеката е изградена въз основа на разрешение от 1987 г., посочват от дружеството.

Обектът се ползва от "Ви Ай Хънтинг" ООД по силата на нотариален акт за учредено вещно право на ползване. Според предоставената информация Българският туристически съюз е дал право на ползване на дружеството, което е входирало инвестиционното намерение. От компанията посочват още, че самата ДНСК е изложила в мотивите, че реконструкцията и модернизацията на влека не представлява ново строителство в поземлен имот. Според тази позиция не съществува правна пречка да бъдат извършени дейностите, описани в инвестиционното предложение.

Представители на Дирекция "Национален парк Рила", участвали в проверката, са установили, че строителните дейности се извършват извън границите на парка и не представляват нарушение на режимите и нормите, действащи в защитената територия, твърдят още от инвеститора.

Трасето остава същото

От "Ви Ай Хънтинг" уточняват, че проектът не предвижда промяна на предназначението на имота. Не се предвижда изграждане на ново трасе, нито нов урбанизиран обект върху горска територия. При модернизацията ще бъде запазено трасето на съществуващия влек с досегашните му габарити. От дружеството твърдят, че няма да бъде изсичана дървесна растителност. Старите стълбове и фундаменти ще бъдат демонтирани, а новите ще бъдат изградени на същите места.

Инвеститорът обяснява и разликата между старото и новото съоръжение. При влека последните два стълба на територията на парк "Рила" са служили за обтегачи на стоманеното въже. При новия лифт такива стълбове не са необходими, тъй като горната станция съвместява обтягане, обръщане и смяна на посоката на въжето към долната станция.

Проектът е изготвен от правоспособни проектанти по съответните специалности, които носят професионална и законова отговорност за решенията си, посочват от дружеството. Той е преминал и независима оценка за съответствие от лицензирано консултантско дружество.

Новият лифт ще превозва 1520 души на час

Старият влек край Говедарци, който превозваше туристи към Мальовица, е бил в окаяно състояние и опасен за хората, твърдят от инвеститора. Според дружеството съоръжението е морално остаряло и вече не отговаря на съвременните изисквания за безопасност, комфорт и енергийна ефективност. Поддръжката му не може да компенсира техническите му недостатъци, посочват още от компанията.

Новият четириседалков лифт ще бъде с капацитет 1520 души на час. За сравнение, досегашният капацитет на влека е 900 души на час. Съоръжението ще има долна и горна станция, 10 стълба по трасето и 57 седалки. Хоризонталната му дължина ще бъде 621 метра, а дължината по наклон - 676 метра. Скоростта на движение ще бъде 2,60 метра в секунда, а пътуването в една посока ще отнема 4 минути и 20 секунди. За да бъде превърнат старият влек в седалков лифт, трябва да бъдат подменени долната и горната станция, носещите стълбове, въжето и транспортните средства на въжената линия.

От "Ви Ай Хънтинг" заявяват, че проектът цели да осигури по-безопасни и модерни условия за спорт и туризъм в района на Мальовица. Според дружеството модернизацията не носи вреди за околната среда, тъй като е свързана със замяна на износени и морално остарели елементи на съществуващо съоръжение.