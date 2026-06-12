Румънска тв хвали България за енергетиката, нарича я "батерията на Балканите"

Румънската телевизия Антена 1 излъчи репортаж, в който посочва, че България е изпреварила Румъния по отношение на енергетиката и нарича страната ни "батерията на Балканите".

„България отново с една крачка напред. В стратегически сектор: енергетиката. След като подредиха финансите си и преминаха към еврото, българите си поставиха още една цел: да станат „батерията на Балканите". Южните съседи днес правят нещо повече от това просто да произвеждат енергия. Те я внасят почти безплатно от Румъния или Гърция, съхраняват я и я препродават на нас и на гърците в пиковите часове, когато цените са осем пъти по-високи", посочва цитираният източник.

Материалът на репортера Грета Нягу, реализиран с помощта на българския журналист Владимир Митев и с участието на водещи експерти от двете страни на Дунав, обръща внимание на факта, че Румъния произвежда евтина енергия от възобновяеми източници през деня, но няма капацитет за съхранение. Поради тази причина тя е принудена да я изнася на безценица и да я внася обратно вечер на до 10 пъти по-високи цени.

За сметка на това България инвестира масово в инфраструктура за съхранение. Тя купува евтината енергия от Румъния и Гърция през деня, съхранява я в батерии и я препродава на същите страни в пиковите часове. Страната ни е в топ 3 на Европа (след Германия и Италия) с капацитет за съхранение от повече от 12 000 мегаватчаса. В случай на пълна авария България може да поддържа мрежата си в продължение на 2,5 часа само с помощта на батерии и помпено-акумулиращи хидроцентрали (ПАВЕЦ), докато Румъния издържа максимум 15 минути, става ясно от репортажа.

В него се посочва, че въпреки че Румъния е имала на разположение около 15 милиарда евро от европейски фондове за енергийния сектор, властите са разпредели парите без ясна стратегия, игнорирайки съхранението.

Благодарение на батериите цената на вечерната енергия в България е много по-стабилна и по-ниска от тази в Румъния (с разлики, достигащи до 180 евро за мегаватчас). Така румънците плащат една от най-скъпите енергии в Европа спрямо покупателната си способност, пише БТА.

„Ние продаваме евтино и най-абсурдното е, че продаваме енергия, която в голямата си част е разработена с подкрепата на държавата – чрез отпускане на определени субсидии или европейски фондове – а след това я купуваме в пиковите часове много по-скъпо", обяснява икономическият анализатор Разван Николеску.

„Българите, от друга страна, имаха различен подход. Те финансираха тези програми и съхранението в батерии от самото начало. [...] Резултатите се видяха с времето, тъй като в първоначалния момент това си беше рисковано решение – те наистина бяха по-скъпи – но в момента имат много по-голям инсталиран капацитет за съхранение", коментира Силвия Власчану, директор на Асоциацията на производителите на електроенергия и допълва: „Ще стигнем дотам да гледаме съседите как се развиват, а ние просто да стоим, да гледаме и да казваме: „Ама защо не го направихме и ние, когато трябваше".