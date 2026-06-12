ЕК предложи две мерки за подпомагане на земеделците заради нарастващите цени на торовете

Европейската комисия предложи две конкретни мерки за подпомагане на земеделските стопани, изправени пред рязко нарастващи цени на торовете. Предложенията са част от приетия през май План за действие за торовете за подкрепа на продоволствената сигурност на Европа, съобщават от комисията.

Първо, Комисията предоставя финансова подкрепа, за да помогне на земеделските стопани да закупят торове, за да гарантират следващата си реколта. През следващите седмици Комисията има за цел да мобилизира общо 540 милиона евро. По-рано тази седмица Комисията предложи селскостопанският резерв да бъде увеличен с допълнителни 300 милиона евро от бюджета на ЕС за 2026 г. в допълнение към оставащите средства. Държавите членки ще могат да го допълнят с до 200% от националните средства, с което потенциалната сума ще достигне 1,5 милиарда евро.

Второ, Комисията предлага целенасочени корекции на общата селскостопанска политика, които дават възможност на държавите членки да предоставят на земеделските стопани по-бърза и по-гъвкава подкрепа за достъп до торове. Тези мерки включват нова схема за ликвидност в рамките на развитието на селските райони за подпомагане при кризи, възможността държавите членки да изплащат директни плащания на земеделските производители по-рано и възможността държавите членки да коригират бюджета си за директни плащания за календарната 2027 г.