ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайските регулатори проверяват водещи платформи ...

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/23029916 www.24chasa.bg

ЕК предложи две мерки за подпомагане на земеделците заради нарастващите цени на торовете

520
ЕК

Европейската комисия предложи две конкретни мерки за подпомагане на земеделските стопани, изправени пред рязко нарастващи цени на торовете. Предложенията са част от приетия през май План за действие за торовете за подкрепа на продоволствената сигурност на Европа, съобщават от комисията. 

Първо, Комисията предоставя финансова подкрепа, за да помогне на земеделските стопани да закупят торове, за да гарантират следващата си реколта. През следващите седмици Комисията има за цел да мобилизира общо 540 милиона евро. По-рано тази седмица Комисията предложи селскостопанският резерв да бъде увеличен с допълнителни 300 милиона евро от бюджета на ЕС за 2026 г. в допълнение към оставащите средства. Държавите членки ще могат да го допълнят с до 200% от националните средства, с което потенциалната сума ще достигне 1,5 милиарда евро.

Второ, Комисията предлага целенасочени корекции на общата селскостопанска политика, които дават възможност на държавите членки да предоставят на земеделските стопани по-бърза и по-гъвкава подкрепа за достъп до торове. Тези мерки включват нова схема за ликвидност в рамките на развитието на селските райони за подпомагане при кризи, възможността държавите членки да изплащат директни плащания на земеделските производители по-рано и възможността държавите членки да коригират бюджета си за директни плащания за календарната 2027 г.

ЕК

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Икономика

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Мария Жекова: Влюбих се в стара родопска къща и реших тук да създавам (подкаст)