Йоахим Нагел: ЕЦБ е готова да предприеме нужните действия, за да се справи с инфлацията

Европейската централна банка ще бъде готова да действа отново на заседанието си през юли, ако е необходимо, заяви управителят на германската централна банка „Бундесбанк“ (Bundesbank) и член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ Йоахим Нагел. предаде Ройтерс. Всички варианти за промени в паричната политика остават възможни като част от усилията на централна банка да спре разпространението на покачване на цените на енергията, предизвикано от войната в Иран, допълни той.

ЕЦБ повиши основния лихвен процент вчера, превръщайки се в първата голяма централна банка, която затегна политика си следствие на на ръста на цените на петрола. Това се случи след като инфлацията достигна над 3 на сто и дори базовият ръст на цените, който премахва колебливите движенията на енергийните пазари, се покачи над целевите 2 процента, пише БТА.

Нагел, който е потенциален кандидат за президентския пост на ЕЦБ следващата година, заяви, че повишаването на лихвите вчера е било необходимо, тъй като инфлацията вече се разпространява отвъд енергийния сектор и започва да влияе върху цените на други стоки и услуги.

„Шокът в предлагането, предизвикан от войната в Иран, се оказва силен и упорит", допълни той. Допълнително повишаване на основния лихвен процент през юли е нещо, което Управителният съвет не смята, че е водещият сценарии. Въпреки това, ако цените на енергията се повишат още или ЕЦБ се изправи пред поредна изненада с отрицателна инфлация, лихвения процент пак може да бъде завишен.

Анализатори на пазара очакват ЕЦБ да направят още две увеличение на лихвения процент с по четвърт пункт, за да овладеят бързия темп на инфлацията, предаде Блумбърг.

„Съветът показа решителност“, каза Нагел. „Това помага да се предотврати отслабване на инфлационните очаквания“.

По-късно днес Нагел се очаква да получи най-високото френско отличие – Орденът на Почетния Легион (Ordre national de la Légion d'honneur), предаде ДПА. Гуверньорът на „Бундесбанк“ ще бъде удостоен със званието Кавалер на Националния орден на Почетния легион по време на следобедна церемония във френското посолство в Берлин.

Преди това той Нагел ще произнесе реч заедно с Франсоа Вилроа дьо Гало, почетен управител на френската централна банка, относно Европа и френско-германските отношения.

Наградата е признание за услияита на Нагел към френско-германското сътрудничество, съобщи „Бундесбанк“.

Орденът на Почетния легион е признание за „изключителна гражданска и военна служба на Франция и нейните ценности“. Той се присъжда на лица, оказали изключителна служба на страна или идеалите на Републиката, независимо от националност или социален статус, обясни германската банка в изявление.

Орденът е учреден от Наполеон Бонапарт на 19 май 1802 г., по примера на рицарските ордени. Сред първите германци, заслужили признанието е Йохан Волфганг фон Гьоте.