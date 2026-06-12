Шефът на КЕВР защити поскъпването на тока и парното

Председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Пламен Младеновски защити новите цени на тока, парното и топлата вода от 1-ви юли, съобщи БНР.

Младеновски посочи, че при планираното увеличение регулаторът е търсел баланса между интересите на дружествата и на потребителите:

"Мотивите за повишаването на цената на топлинната енергия е увеличената цена на природния газ, а по отношение на електроенергията основното повишение идва, първо, от инфлационните процеси и от намалените приходи във фонда, които се използват за компенсации на битовите потребители. Ще направим всичко възможно да останат под нивата на инфлацията, защото цените, на първо място, трябва да са справедливи, а на второ - достъпни за битовите потребители".

Енергийният регулатор предвижда средно 3% поскъпване на електроенергията за бита и 4,6% средно за страната на топлинната енергия, при заявено искане на някои топлофикационни дружества по места за увеличение на цените с до 70%. По време на общественото обсъждане, граждани и обществени организации възразиха срещу необоснованото, според тях, увеличаване на цените.

Заместник-омбудсманът Мария Филипова заяви, че поскъпването ще удари доходите на най-уязвимите българи: Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1-ви юли:

"Институцията на омбудсмана категорично е против увеличаването на цените на електрическата енергия и на топлинната енергия. За немалка част от българските граждани към този момент всяко поскъпване на основни услуги води до това да се намалят техните средства за лекарства, за храна. В същото време институцията на омбудсмана обръща внимание, че продължават всекидневно да постъпват множество жалби и сигнали, свързани с предоставените услуги, с тяхното качество, с честите аварии".

Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе окончателно решение за цените на тока и парното на 1-ви юли.