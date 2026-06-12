НСИ представя на изложба пред Народния театър новите дигитални инструменти за намиране на информация

На 14 пана на български и 14 на английски език, поставени от днес в градинката пред Народния театър, НСИ представя въведените модерни решения и нови дигитални инструменти за намиране и ползване на официални статистически данни. Изложбата, открита днес от председателя на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов, е песветена на 146-годишнината от създаването на НСИ.

Посетителите могат да се включат в играта „Сканирай и спечели", като направят селфи пред паната и участват във викторина, която проверява познанията им за новите дигитални инструменти на официалната статистика. Участниците, които изпратят отговори от викторината до 2 юли и своите снимки до 6 юли, ще имат шанс да спечелят атрактивни награди. Резултатите ще бъдат публикувани на 20 юли на официалния сайт на НСИ.

Изложбата ще е на вниманието на софиянци и гостите на столицата до 3 юли 2026 г., след което ще бъде експонирана в Бургас, Пловдив, Варна, Силистра, Монтана и Благоевград.

Експозицията се реализира за седма поредна година със съдействието на Столична община, а целта на тазгодишното издание е да се представят най-значимите дейности и информационни ресурси реализирани от НСИ през последните три години.

„С настоящата изложба искаме да покажем, че макар да сме една от най-старите държавни институции в страната със 146-годишна история – ние сме модерна, в крак с времето институция, използваща най-новите дигитални технологии, които в съвременния свят заличават граници и сближават знаещите и можещите в сферата на статистическото знание и потребление. Не спираме да работим за облекчаване и модернизиране на достъпа до данни за всички наши партньори и потребители" - заяви доц. Атанасов в приветствието си.