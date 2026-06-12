Кметове от Дупница и Бобов дол искат реални решения за бъдещето на региона

Местната власт предупреждава, че енергийният преход не може да се прави само с екологични цели, защото засяга хиляди работни места и семейства

Кметове, общински съветници и представители на местната власт от Дупница и Бобов дол свикват работна среща за бъдещето на региона, изпълнението на Териториалния план за справедлив преход и ефекта му върху заетостта и икономиката на Кюстендилска област. Работната среща ще се проведе на 15 юни 2026 г., понеделник, от 11 часа в сградата на община Дупница.

Поводът е нарастващото недоволство, че повече от три години след приемането на плана очакваните резултати за региона все още не се виждат. Според местната власт няма реално привличане на нови инвеститори, не се откриват достатъчно нови работни места, а местният бизнес не получава нужната подкрепа, за да се адаптира към промените.

„Хората в региона очакват реални решения и конкретни резултати. Въпросът за енергийния преход не може да бъде разглеждан единствено през призмата на екологичните цели. Той има и силно социално измерение, което засяга хиляди семейства в нашите общини", посочват инициаторите на срещата.

Най-голямото притеснение е свързано с бъдещето на ТЕЦ „Бобов дол", който остава едно от ключовите предприятия за местната икономика. По данни на местната власт пряко в централата работят около 1200 души. Още приблизително толкова са заети в свързани дейности - обслужващи компании, доставчици и фирми, които зависят от работата на предприятието.

Затова според представителите на местната власт евентуално спиране на дейността на неца би имало тежки последици не само за работниците, но и за целия регион. Рискът е от загуба на доходи, свиване на местната икономика и още по-силно обезлюдяване. Кюстендилска област и сега е сред регионите с най-ниски доходи в страната, а демографската криза остава едно от най-сериозните предизвикателства пред развитието ѝ. Затова местната власт настоява, че преходът трябва да бъде не само „зелен", но и справедлив - с реални алтернативи за хората, бизнеса и общините.

На срещата са поканени кметове, общински съветници, народни представители, представители на бизнеса, синдикатите, граждански организации и жители на региона. Целта е да се обсъдят възможности за нови инвестиции, запазване и създаване на работни места, подкрепа за местния бизнес и бъдещето на енергийния сектор.

Организаторите подчертават, че искат открит и конструктивен разговор между всички заинтересовани страни. Според тях регионът има нужда не от общи обещания, а от конкретни решения, които да гарантират икономическа устойчивост и реален шанс за хората да останат и да работят в Кюстендилска област.