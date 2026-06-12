Основните индекси на Уолстрийт се движат възходящо на фона на дебюта на SpaceX

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Водещите индекси на Нюйоркската фондова борса се движат възходящо в началото на днешната търговия, като фокусът на инвеститорите е върху борсовия дебют на „СпейсЕкс“ (SpaceX),най-големият в историята и надеждите за постигане на споразумение за мир в Близкия изток, предаде Ройтерс.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши със 122,73 пункта или 0,24 на сто до 50 971, 48 пункта.

Широкообхватният S&P 500 прибави 13,06 пункта или 0,18 на сто до 7407,36 пункта, съобщава БТА.

Технологичният Nasdaq нарасна с 6,28 пункта или 0,02 на сто до 25 815,94 пункта.