Lexus предлага новия ES с дезодорант за крака срещу неприятни миризми

Японският производител на луксозни автомобили Lexus представи голяма гама от оригинални аксесоари за следващото поколение на седана ES на родния си пазар. Сред тях се откроява една нестандартна екстра - специална поставка за крака с дезодориращи свойства.

Иновативната джаджа е предназначена се слага в зоната на предните седалки и е насочен директно към борбата с неприятните миризми, идващи от обувките и стъпалата на водача и неговия спътник по време на дълъг път. Устройството използва съвременни материали за абсорбиране и неутрализиране на молекулите на потта, гарантирайки перфектна свежест на въздуха на най-ниското ниво в купето. Цената на дезодориращата подложка е 46 200 йени (около 290 долара).

Освен нестандартното решение за лична хигиена, новата селекция за Lexus ES включва и редица луксозни системи за осветление, които подобряват визуалния облик и сигурността.

Купувачите в Япония могат да поръчат усъвършенствана прожекционна приветствена светлина за предната решетка на стойност 340 долара, както и допълнителна светлинна анимация за праговете на цена от 520 долара.