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Пекин изрази "силно неудовлетворение" от списък на САЩ с китайски фирми, помагащи на армията

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Пентагонът, САЩ

Китай изрази "силно неудовлетворение" от решението на САЩ да включи в списък на американското Министерство на отбраната големи китайски компании, които според Пентагона подпомагат китайската армия, предаде Ройтерс, като се позова на изявление от днес на Министерството на търговията в Пекин.

Китайското външно министерство вече изрази безпокойство относно дългоочакваните допълнения в списъка, сред които попаднаха големи технологични фирми като "Алибаба" (Alibaba) и "Байду" (Baidu), както и електромобилни гиганти като Би Уай Ди (BYD) и "Нио" (NIO), посочи БТА.

По-късно Пентагонът добави и двата най-големи производителя на соларни панели в света - "Трина Солар" (Trina Solar) и "Джей Ей Солар Технолъджи" (JA Solar Technology).

Според Вашингтон посочените концерни участват във военната промишленост на Китай, посочва Ройтерс.

"Китай е силно неудовлетворен и твърдо се противопоставя на това", гласи изявлението на Министерството на търговията в Пекин.

Ведомството призовава Пентагона "незабавно да прекрати своите порочни практики, съответните мерки веднага да отпаднат и Вашингтон да се върне на правилния път към изграждане на конструктивни стратегически и стабилни китайско-американски отношения".

Ако към китайските фирми няма справедливо отношение, Пекин "неизбежно ще отвърне решително и енергично", се казва в декларацията.

Пентагонът, САЩ

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