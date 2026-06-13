Иван Шишков: До две седмици свършват ремонтите по пътищата

Министърът допусна и вариант магистралите да се строят на концесия, като държавата ще ги проектира и ще спомогне за процесите

Проблемът с водоснабдяването у нас е старата и остаряла инфраструктура

До две седмици ремонтите по пътищата ще свършат. Нямаше как да оставим тези отсечки в това състояние. Трябваше спешно да направим ремонтите. Туристическият бранш да се успокои. Започнахме ремонтите с ясното съзнание, че ще създадем проблем, но във време, в което проблемът може да бъде понесен.

Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

Той уточни, че се ремонтират частите от магистралите, където ремонтът е неотложен, защото движението тепърва ще става по-натоварено.

"Ако не направим този ремонт, утре ще кажат, че пътищата са в лошо състояние. Ремонтите ще свършат преди края на този месец. Пожелавам дълъг сезон по нашето Черноморие. Няма да пречим, а само ще помогнем", каза министърът.

Шишков коментира и нуждата от повече пътища в страната.

"България няма изградени магистрали по оста север - юг. Трябва да довършим пътя на позора от Видин до Кулата. В момента ние правим ремонт и ще свършим след две седмици и туристическият бранш става недоволен. Има огромен недостиг на магистрали в България. Ние 10 или 15 години не направихме нищо, не ги проектирахме. И накрая всички наши съседи казаха: дайте да ги има тези магистрали, защото те обслужват свързаността на Европа", обясни той.

Министърът допусна и вариант магистралите да се строят на концесия, като държавата ще ги проектира и ще спомогне за процесите.

"Ние ще го направим, въпросът е, че ние сме изостанали страшно много. Изостанахме толкова много с инфраструктурата, че нашите съседи започнаха да се интересуват да я изградят", каза Шишков.

"Всеки може да бъде поканен да строи магистрала у нас. Магистрала "Струма"например си има стари договори за строителство, но магистралите, за които в момента не е започнато проектиране, за тях става дума. Идеята е в рамките на година и половина да започнем да вадим готови проекти. Тези проекти да имат реализация не от държавния бюджет, а от концесия. Нашият интерес е най-важен в случая, разбира се, при една сделка интересът винаги е от двете страни", поясни министърът.

Относно язовирите министърът каза, че тепърва започва да се прави проверка.

"Проблемът с водоснабдяването у нас е старата и остаряла инфраструктура. Огромно количество от водопроводната мрежа е остаряло. Колкото и вода да имаме, ако се губи 70-80% от водата, няма значение", обясни Шишков.

Той посочи, че за един месец такъв проблем не може да бъде решен.

"Нещата са изостанали с десетилетия", категоричен бе министърът.