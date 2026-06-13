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https://www.24chasa.bg/biznes/article/23034517 www.24chasa.bg

Инвестициите в дълготрайни активи в жп. сектора на Китай са се увеличили с 2,6%

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Според Китайската държавна железопътна група инвестициите в дълготрайни активи в железопътния сектор на Китай са се увеличили с 2,6% на годишна база през първите пет месеца на 2026 г., тъй като страната продължава да развива железопътното строителство с цел подкрепа на вътрешното търсене и регионалното развитие.

Инвестициите в дълготрайни активи в сектора възлизат на 248,5 млрд. юана (около 36,5 млрд. щатски долара) за периода, съобщи националният железопътен оператор.

През 2025 г. Китай отчете инвестиции в дълготрайни активи в железопътния сектор в размер на 901,5 млрд. юана и пусна в експлоатация 3109 км нови железопътни линии, сред които 2862 км високоскоростни линии.

Представител на компанията заяви, че редица ключови железопътни проекти са отбелязали значителен напредък през тази година, като планирането и строителството напредват по планов ред, а безопасността, качеството и графиците се координират внимателно.

Китай е изградил най-голямата мрежа от високоскоростни железопътни линии в света. Към края на 2025 г. общата дължина на железопътната мрежа в страната е достигнала 165 000 км, включително над 50 000 км високоскоростни линии.

Според компанията се очаква общата дължина на железопътната мрежа в страната да достигне 180 000 км до 2030 г., включително около 60 000 км високоскоростни линии.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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