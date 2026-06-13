Цените на горивата у нас продължават да се понижават

Цените на горивата в България продължават да се понижават през последната седмица на фона на очакванията за евентуално мирно споразумение между САЩ и Иран, което намалява напрежението на международните енергийни пазари. През изминаващата седмица тенденцията се задържа и оптимизмът остава, макар и далеч от нивата преди конфликта, посочи БТА.

Средната цена на бензин А95, която се публикува всекидневно от Националната агенция за приходите (НАП), в страната остава над седмица около 1,52 евро за литър, а дизеловото гориво през последните дни е достигнало средно 1,59 евро за литър, показват данни на НАП.

Ситуацията и пазарите се следят ежедневно, но и близкото бъдеще е трудно да се прогнозира, коментира за БТА председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев.

По думите му дори при окончателно прекратяване на конфликта в Близкия изток несигурността ще продължи известно време да влияе върху цените, защото възстановяването на доставките няма да стане от днес за утре и зависи от различни фактори, сред които състоянието на инфраструктурата и съоръженията за добив на петрол.

„Цената на дизела се повиши изключително много в един момент заради опасения, че ще има недостиг в Европа и света като цяло, което не се оправда и цените тръгнаха леко надолу. По отношение на бензина в началото на пролетта наблюдавахме обратната тенденция. Пазарът по принцип тества ще има ли по-сериозно лятно търсене, аз смятам, че няма да има, а и цените казват, че няма да има", коментира Бенчев.

По думите му резервите, които се използват в момента в световен мащаб, ще свършат в обозримо бъдеще и дотогава трябва да има ясно решение.

За България той посочи, че няма проблем с доставките на горива. „Следва да видим какво се случва по света, това е единственият фактор, който за момента влияе на цените", коментира експертът.

Тема за асоциацията е и борбата със сивия сектор при горивата, който по оценки на БПГА ежегодно нанася щети за милиони на бюджета. Мерки в тази връзка са обсъдени през седмицата на среща с ръководството на Агенция "Митници".

След избухването на конфликта в Близкия изток в края на февруари в България беше въведена програма за компенсиране на физическите лица заради поскъпването на горивата, в сила до края на юни. Помощта е в размер на 20 евро месечно и се отпуска при средна цена на бензин А95 или дизел над 1,60 евро за литър в продължение на три последователни дни.

В отговор на запитване от БТА от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика съобщиха, че общата стойност на компенсациите за месеците март, април и май е 12 970 320 евро.

За март помощта е изплатена на 182 856 души на обща стойност 3,66 млн. евро. През април компенсации са получили 231 810 души за общо 4,64 млн. евро, а за май предстои изплащането на 4,67 млн. евро на 234 169 души.