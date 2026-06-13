България бе домакин на събитие за овластяване на следващото поколение космически лидери

На 11 юни 2026 г. във Виена Постоянното представителство на Република България към ООН, ОССЕ и другите международни организации бе домакин на съпътстващото събитие „Овластяване на следващото поколение космически лидери" (Empowering the Next Generation of Space Leaders), организирано в партньорство със Службата на ООН по въпросите на космическото пространство (UNOOSA) и Space Generation Advisory Council (SGAC). Събитието се проведе в рамките на 69-ата сесия на Комитета на ООН за мирно използване на космическото пространство (COPUOS).

Форумът бе посветен на постиженията на България в областта на космическите изследвания и технологии и на нарастващата роля на страната в глобалната космическа екосистема. Акцент беше поставен върху значението на инвестициите в иновации, образование и технологично развитие, както и върху сътрудничеството между институциите, бизнеса, академичната общност и гражданското общество за изграждане на благоприятна среда за развитие на младите хора и подготовката им за бъдещи лидери в космическия сектор.

Събитието събра представители на дипломатическата общност, международни граждански организации, космическата индустрия, академичните среди и младежки организации, участващи в 69-ата сесия на COPUOS.

Сред участниците в панелната дискусия бяха д-р Соломон Паси – президент на Атлантическия клуб в България и министър на външните работи на Република България в периода 2001–2005 г., Моника Рангелова – старши програмен мениджър в EnduroSat, Ивалина Петрова – системен инженер в EnduroSat, и Саймън Дженър – председател на Консултативния индустриален съвет на Българския космически клъстер. Модератор на дискусията беше Никол Колева, изпълнителен директор на Space Generation Advisory Council (SGAC).

Гостите бяха приветствани от постоянния представител на България към ООН, ОССЕ и другите международни организации във Виена Иван Господинов и директора на UNOOSA г-жа Арти Хола-Майни.

В своето изказване посланик Господинов подчерта, че България се гордее с традициите си в космическите изследвания и технологии, изграждани в продължение на повече от шест десетилетия, както и с все по-значимото си присъствие в съвременната космическа индустрия. Той отбеляза, че организирането на събитието в рамките на COPUOS е израз на последователната политика на страната за насърчаване развитието на космическия сектор и за по-активното включване на индустрията, академичните среди и гражданското общество в международното управление на космическите дейности и развитието на иновациите.

Директорът на UNOOSA г-жа Арти Хола-Майни акцентира върху ключовата роля на международното сътрудничество за развитието на човешкия капитал в космическия сектор. Тя открои приноса на България в този процес и определи страната като „скрит скъпоценен камък" с изключителен потенциал за растеж и развитие. Г-жа Хола-Майни изрази признателност за ползотворното партньорство между България и UNOOSA и потвърди готовността на организацията за разширяване на съвместните инициативи и задълбочаване на сътрудничеството в бъдеще.

Централно място в програмата зае панелната дискусия на тема „Бъдещето на България в Космоса: млади таланти, иновации и глобални възможности", посветена на перспективите пред българската космическа индустрия и възможностите за насърчаване на младите таланти. Участниците обсъдиха ролята на индустриалните партньорства, частния сектор, иновационните екосистеми и образователните програми за укрепване на българското присъствие в европейския и световния космически сектор. Представени бяха и съвременни разработки в областта на космическите храни, както и визии за бъдещото развитие на космическата индустрия в България.

Представителите на EnduroSat представиха програмата EnduroSat Space Challenges, която чрез практически ориентирани образователни инициативи подпомага развитието на технически умения сред младите хора и ги подготвя за професионална реализация в космическия сектор. Те представиха и стратегическата визия на компанията за утвърждаване на България сред водещите центрове за развитие на сателитни технологии.

Д-р Соломон Паси представи фестивала „Ало, Космос! Говори България!", чиято мисия е да вдъхновява деца и млади хора да се развиват в областта на науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката (STEAM). Той подчерта значението на научната популяризация и обществената ангажираност за изграждането на бъдещите поколения новатори, изследователи и космически лидери.

Саймън Дженър акцентира върху необходимостта от обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за развитието на космическия сектор и представи инициативите на Българския космически клъстер в подкрепа на младите специалисти. Той открои значението на инициативи като „Ало, Космос! Говори България!" и EnduroSat Space Challenges за изграждането на устойчива екосистема за развитие на таланти.

Никол Колева представи съвместния проект на SGAC и UNOOSA "Space4Youth", която предоставя платформа за включване на млади хора от цял свят в обсъждането и формулирането на политики, свързани с мирното използване на космическото пространство. Тя открои ролята на инициативата за насърчаване на младежкото участие и изграждането на капацитет.

Събитието потвърди споделения ангажимент на институциите, международните организации, индустрията и гражданското общество да подкрепят следващото поколение космически лидери и да създават условия за активното участие на младите хора в развитието на науката, технологиите и космическите изследвания. Форумът още веднъж затвърди стремежа на България да разширява своя принос към международната космическа общност чрез инвестиции в знания, иновации и човешки капитал.