Зукърбърг признава за грешки в подхода на „Мета“ към AI

Главният изпълнителен директор на „Мета“ (Meta) Марк Зукърбърг е признал пред служителите си, че компанията е допуснала грешки при мащабното пренасочване на персонал и ресурси към инициативите в областта на изкуствения интелект.

Вътрешно писмо, с което Ройтерс се е запознала, показва, че Зукърбърг е коментирал предизвикателствата около бързото внедряване на технологии за изкуствен интелект и организационните промени, които съпътстват този процес, съобщава БТА.

„Предвид сложността на тези промени ние допуснахме грешки и почти сигурно ще допуснем още“, е посочил той в писмото. В същото време Зукърбърг е уверил служителите, че компанията се стреми да осигури максимална стабилност по отношение на бъдещите организационни промени.

„Не искам да давам прекалено големи обещания, защото светът се променя по начини, които са извън нашия контрол“, е допълнил той.

През последните месеци „Мета“ е инвестирала значителни средства в развитието на изкуствения интелект като част от стратегията си за трансформиране на вътрешните процеси и продуктите на компанията. Това отразява по-широка тенденция сред големите технологични компании в САЩ, които ускоряват инвестициите си в тази област.

Зукърбърг е потвърдил, че компанията не предвижда нови масови съкращения до края на годината. Той е посочил още, че „Мета“ ще се опита да намери нови позиции за част от служителите, които са били пренасочени към проекти, свързани с обучението на модели с изкуствен интелект.

През май компанията е извършила мащабна реорганизация, като е съкратила около 10 процента от глобалната си работна сила и е прехвърлила близо 7000 служители към нови инициативи, свързани с автоматизация и изкуствен интелект.

„Създаването на нови важни позиции ни позволи също така да намалим размера на някои екипи, знаейки, че ако допуснем грешки на определени места, ще можем да върнем част от хората обратно“, е отбелязал Зукърбърг.

От „Мета“ са отказали официален коментар по повод съдържанието на писмото.

Компанията планира и увеличаване на инвестициите в инициативи за изграждане на екипна култура, включително по-големи бюджети за вътрешни събития и корпоративни срещи. През юли е предвиден и мащабен хакатон, чиято цел е да насърчи сътрудничеството между екипите и разработването на нови модели с изкуствен интелект.

Според Зукърбърг ръководството е взело под внимание и опасенията на служителите за прекомерно широкия обхват на управление на някои мениджъри. Компанията възнамерява да ограничи тази практика.

По информация на американски медии новото подразделение за приложно инженерство в областта на изкуствения интелект е работило с много плоска организационна структура, при която на един мениджър са се падали до 50 служители.

През април „Мета“ повиши прогнозата си за капиталовите разходи през тази година до между 125 млрд. и 145 млрд. долара, като голяма част от средствата са предназначени за инфраструктура и развитие на технологии за изкуствен интелект.