Константин Проданов: Още в деня, в който земеделци се оплакаха, че веригите ги натискат, се задействахме

Още в деня, в който се получи сигнал от земеделски производители, че търговските вериги ги притискат да намалят цените, за да се вместят в „Кошницата с грижа", ние се задействахме. И премиерът, и министърът на икономиката се задействаха, а междувременно в същия ден на второ четене в парламента бяха гласувани промените в законите за защита на конкуренцията и за защита на потребителите. Това каза в студиото на „Говори сега" по БНТ Константин Проданов, председател на бюджетната комисия в парламента.

„Това вероятно е била първосигнална реакция на някой мениджър от търговска верига – да натиска по-слабия от него, защото земеделските производители определено са по-слаби от мощните търговски вериги", каза Проданов.

8 от големите вериги се съгласиха да участват за период 6-8 месеца в инициативата „Кошница с грижа" – определянето на основни продукти с по-ниски цени, като намалението започва от 15%, но за много от стоките стига и до много повече.

„Няма опасност никоя търговска верига да постави некачествени стоки в кошницата, защото тя би заложила реномето си", каза Проданов по повод подозрения, че става дума за нискокачествени стоки.