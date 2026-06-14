Над 100% надценка слагали веригите, обявиха фермери

КЗК вероятно ще започне производства през тази седмица срещу двете вериги, които са натискали българки зеленчукопроизводител, съобщиха лидери на браншови организации на производители на зеленчуци. От комисията бяха извикани в МС и им е възложена проверка, след като хората от бранша разказахме за нелоялната практика вече договорени с тях цени да бъдат сваляни от веригите, за да постигнат за сметка на фермерите обещаните на срещата им с властта намаления.

Продавали сме под себестойност, само и само да останем на пазара. Веригите владеят 2/3 от пазара и всички сме зависими от тези субекти, затова промените в закона са светъл лъч за нас - ще ни защитят, коментира пред Би Ти Ви в неделя сутринта Цветан Цеков, земеделски производител и шеф на камара "Плодове и зеленчуци".

Когато налагаш силово условия на производителя, по закон глобата вече е до 10% от оборота, напомни пък по-късно в ефира бившият омбудсман Мая Манолова. Една от веригите трябва да изгори, да усети на гърба си волята на държавата да защити гражданите, коментира тя. Защото такова поведение не биха си позволили в Австрия или Германия.

А ако говориш по медиите, те делистват от списъка с производители, от които купуват, разказа ще той. С него самият така се случило.

За първи път правителство осветява процеса и забранява 33 нелоялни практики, това е надежда, че българското производство ще има сили срещу тези, които владеят пазара. Кошницата с грижа е отлична инициатива, смята Цеков.

Всички производители да излязат и да кажат истината, за да се спре наистина с порочните практики и те да получават достойна цена, призова той колегите си. Твърди, че познава много, които са фалирали заради работата си с големите вериги. Схемата била при вече договорена цена на седмична база веригата просто да спре да купува, защото е решила, че трябва да натисне цената още надолу и производителят да продаде под себестойност.

Имало надценки и над 100%, а в същото време ни натискат нас за справедлива цена, казват зеленчукопроизводители. Според Мая Манолова пък надценките стигат и до 150%.