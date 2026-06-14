Росен Христов: Лъжите, че договорът с "Боташ" е лош, издишат

Турция е един изключително добър партньор не само в енергетиката, а като цяло. Договорът с "Боташ" започна да се използва. Сега виждаме как лъжите за това как договорът е лош и ще фалира цялата държава, издишат. Ако някой ви каже, че договорът не работи, питайте го от къде идва газът в България. Това заяви бившият енергиен министър и настоящ член на управителния съвет на Държавната консолидационна компания (ДКК) Росен Христов пред БНТ.

Истината сега ще се види ясно, когато договорът започне да работи. По темата за Турция, те са много силен партньор, ние може с тях да търгуваме и електроенергия. Аз доколкото съм работил с Турция, те са изключително коректни партньори. Те мислят изключително мащабно", каза още той.

"Сумата не е космическа, това е и намерението на настоящето правителство - да не се харчат космически суми за заплати. Сега е момента да се даде шанс на правителството, да се изскочи тази пропаст. Крайно време е да се помогнем кой с каквото може". Така Христов коментира размера на своята заплата от 1770 евро.

"Когато приех позицията, не очаквах да получавам космическа заплата", добави той.

"ДКК е сложна холдингова структура. Това е държавна структура, която държи около 15 предприятия. Има показатели, че дружествата не се управляват ефективно. Различни показатели алармират, че трябва да се направи една сериозна проверка. Това е и моята задача", обясни Христов.

"Никое правителство само по себе си не е правителство на хаоса, но зад него стои един политически хаос. Изпълнителната власт неслучайно е изпълнителна. Тя работи по рамка зададена от парламента, когато рамката е хаотична и действията са хаотични", заяви още той.

"Специално за ДКК трябва да се направи ревизия на всички дружества. ВМЗ-Сопот в момента е в изгодна позиция, защото цялата военна индустрия е в изгодна позиция. Това не означава, че не може да печели повече. Дори и там има голяма възможност за подобрение", обясни той.

"Утре имаме съвет на директорите на ДКК, където ще разглеждаме отчетите на тези предприятия", информира Христов.

"Това, че България няма да предоставя помощи, не означава, че няма да помага по друг начин на Украйна и да търгува с нея. Ние с Украйна ще продължим да търгуваме в рамките на всичко позволено", добави той.

"Идеята в момента е България е да продължи да търгува, но не да предоставя помощи на Украйна", обясни Христов.

Аз като човек от частния сектор съм силно против държавната намеса на свободния пазар, така че аз бих наблегнал на това да се проследят стойностите на надценките, но държавата да залее пазара с евтино мляко, не е добро решение", добави той.

Големите проблеми на България са липсата на доверие, затова и другите държави не искат да търгуват с нас. Целта на настоящето правителство е да възвърне това доверие, заключи Христов.