Великобритания и Япония подготвят инвестиции в чиста енергия за над 18 млрд. паунда

Великобритания и Япония се подготвят да подпишат споразумения за инвестиции и технологични партньорства на обща стойност над 18 млрд. британски паунда (24 млрд. долара), които според двете правителства ще подкрепят създаването на десетки хиляди работни места в секторите на чистата енергия, инфраструктурата, финансовите услуги и високите технологии, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение от

Очаква се британският премиер Киър Стармър да се срещне с японския министър-председател Санае Такаичи по-късно днес в Лондон, преди срещата на върха на Г-7 във Франция.

Според британското правителство споразумението включва японски инвестиционен план за над 9 млрд. паунда в инфраструктурни проекти и финансови услуги във Великобритания, както и до 9 млрд. паунда за проекти в областта на плаващата офшорна вятърна енергия.

Предвижда се средствата за възобновяема енергия да подкрепят изграждането на 5,9 гигавата нови мощности в Шотландия и Атлантическия океан. По оценки на британските власти тези проекти ще могат да осигуряват електроенергия за около 8 милиона домакинства.

Двете страни планират също да стартират ново технологично партньорство в области като изкуствения интелект, полупроводниците и квантовите изчисления.

Очаква се по време на посещението на Такаичи да бъдат обявени и отделни инвестиции и съвместни проекти на компании като „Хитачи Енерджи" (Hitachi Energy), „Ролс-Ройс" (Rolls-Royce) и „Ейсай" (Eisai), свързани с разширяване на електропреносната мрежа, ядрени технологии и биотехнологии.

„Като икономики от Г-7 и близки партньори в областта на сигурността работим заедно с Япония по някои от най-иновативните технологии в света, като използваме най-доброто от британската и японската наука и индустрия, за да осигурим растеж и сигурност във всяка част на Обединеното кралство", заяви Стармър, цитиран от пресцентъра на британския кабинет.

Очаква се по време на визитата да бъдат подписани и допълнителни междуправителствени и бизнес споразумения, пише БТА.