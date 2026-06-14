Японски стартъп разработи система за разпознаване на текстове, създадени с AI

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Японският стартъп „Валар Интелиджънс“ (Valar Intelligence) разработи система, която анализира начина на създаване на текстовете и определя дали те са написани от човек или са генерирани с помощта на изкуствен интелект, предаде Киодо.

Системата, наречена „Пудин Ей Ай“ (Puddin AI), е насочена основно към университети и научни институции. Тя изисква потребителите да създават и предават своите текстове чрез специализирана платформа, която проследява процеса на писане, съобщава БТА.

Според компанията системата вече се използва експериментално в занятия в Университета в Киушу, а няколко десетки други висши учебни заведения обмислят внедряването ѝ.

За разлика от повечето инструменти за откриване на съдържание, генерирано от изкуствен интелект, „Пудин Ей Ай“ анализира не само крайния текст, но и начина, по който той е създаден. Системата регистрира кога е започнало писането, скоростта на въвеждане на текста и последователността на редакциите.

При анализа се използват около 200 показателя, сред които характерни човешки правописни грешки, паузи между изреченията и приблизителното време, необходимо за създаването на даден текст.

Според разработчиците копирането и поставянето на съдържание, генерирано от изкуствен интелект, значително съкращава процеса на писане и позволява на системата да разпознае подобни случаи.

Резултатите се класифицират в три категории: „генериран от изкуствен интелект“, „подпомогнат от изкуствен интелект“ и „създаден от човек“.

Системата работи на японски, английски и още четири езика и може да се използва за анализ на университетски задания, научни публикации и корпоративни документи.

Доцентът по енергийна икономика в Университета в Киушу Андрю Джон Чапман посочва, че подобен инструмент може да подпомогне справедливото оценяване на студентите.

„Искам студентите да отделят време и сами да подготвят своите разработки. Тази система може да провери оригиналността на текста и да помогне за по-обективна оценка“, казва Чапман.