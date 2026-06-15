Основните неща в света са отбрана, AI и технологичен трансфер. И трите ги има в "София Тех парк"

С европейско финансиране се изграждат центрове за иновации, суперкомпютър, фабрика за изкуствен интелект

Ако един бизнес има много добра идея за нова технология или иновативен продукт, вече ще има място, на което да потърси подходяща лаборатория или научен екип, който да тества изобретението му. Или обратното - едно ново научно достижение да намери реализация на пазара и да стигне до потребителите.

Такива свързващи звена се създават из цялата страна. Те ще бъдат предимно в научни институти, университети, организации като центрове за компетентност, центрове за върхови постижения, и ще бъдат участници в цялата екосистема за технологичен трансфер на знания и технологии. “Идеята е да се направи една цялостна конструкция, като “София Тех парк” ще бъде националният алфи за технологичен трансфер и ще спомогне за изграждането на офиси - тъй наречените спици из страната. Ако си представите едно колело, ние сме главината и ще има много спици. Тоест това, което предстои, е изграждането на едно такова общество, една екосистема, в която

учените и бизнесът да си говорят”,

разяснява председателят на Управителния съвет на “София Тех парк” Васил Караиванов в подкаста на “24 часа” “Региони без граници”.

Изграждането на тази инфраструктура се финансира по Програма “Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация” (ПНИДИТ) с близо 10 млн. евро. В офисите ще работят експерти за технологичен трансфер, които ще помагат на бизнеса да намери правилните учени, оборудване или обратното. Защото науката вече има не само желанието, но и финансирането за разработка на нови фундаментални изследвания и технологии – по Програмата за изследователските университети по Плана за възстановяване и устойчивост.

А центърът ще бъде именно “София Тех парк”, защото там тази концепция от години работи на практика – в него офиси имат едни от най-иновативните стартъпи, а само на крачка от тях на разположение е лабораторният комплес с модерно оборудване. Това сътрудничество например ражда за по-малко от три дни предпазни очила за медицинските лица, които те използват по време на ковид пандемията при близък контакт със заразени. Нови лекарствени форми, козметика, технологии за виртуални музеи също се разработват в лабораториите, разказва Караиванов.

По подобен начин компаниите могат да използват и суперкомпютъра, разположен в “София Тех парк“, който също беше изграден с частично европейско финансиране по програма EuroHPC през 2019 г. Тогава София беше избрана за един от осемте суперкомпютъра на ЕС. В момента например той изготвя прогнозата за времето, необходима на “Ръководство въздушно движение”, което контролира кацането на самолетите.

Ако някой иска да използва суперкомпютъра, за да направи големи изчисления, и предостави резултатите публично,

това се случва безплатно

Ако иска да си запази резултатите, тогава вече отива в комерсиалната част, където си има тарифа за заплащане.

“Най-големият от суперкомпютрите в Европа е във Финландия. В него бяха инвестирани 10 пъти повече средства, отколкото в нашия. Има 10 пъти по-голям екип, отколкото нашия. Капацитетът му е над 10 пъти по-голям от нашия. Но накрая, като видим постиженията и това, което е изработено, се оказва, че най-големият, разбира се, е произвел най-много. Обаче

вторият по производство е българският,

който пък е предпоследен от гледна точка на инвестиции и от гледна точка на брой екип. Тоест ние вървим много, много, много напред пред останалите”, подчертава Караиванов.

Този наш успех е причината България сега да бъде избрана и за дом на една от шестте фабрики за изкуствен интелект в ЕС - BRAIN++. Тя ще се състои от два ключови компонента: суперкомпютър от ново поколение Discoverer++, оптимизиран със системи за изкуствен интелект, и център, който ще предлага услуги на правителствени, образователни и частни организации и компании. Екипът на Института за компютърни технологии и изкуствен интелект (INSAIT) ще допринесе за изграждане на генеративни модели за земно наблюдение, роботика, големи езикови модели и др. INSAIT вече създадоха BG GPT - българския модел за изкуствен интелект - част от бъдещата ключова инфраструктура, която формира суверенитет.

“Това е наистина важно, тъй като, освен че ще може да се разработват различни технологии с големите изчислителни модели на данни, тази фабрика ще предоставя и обучение и подпомагане на стартиращи компании. Тоест ще имаме и тип инкубационна дейност вътре в нея. Дори вече на сайта на BRAIN++ има пет или шест видеа, които са чисто образователни, за изкуствен интелект и как хората могат да го използват, как да си направят собствен модел, който да им върши специфични нужди за тях”, казва Караиванов.

В началото на тази година ЕК пренасочи част от общия бюджет на кохезионните фондове - 10% от общата сума, около 35 млрд. евро, към повишаване на конкурентоспособността, на собствения капацитет за индустриализация, особено в сферата на отбраната, и в някои държави - за решаване на жилищната криза. 15 млрд. евро от тези 35 млрд. евро са за конкурентоспособност, като от тези 15 млрд. 12 млрд. пък са насочени за отбрана, така че ще има финансиране по кохезионните фондове, което също ще трябва да се подкрепя с научни разработки.

А по отношение на отбраната се случват не по-малко иновативни неща. В “София Тех парк” вече заработи Центърът за иновации в отбраната. Там български компании – самостоятелно или заедно с научни институции -

ще могат да разработват нови технологии

Вече има много, проявили интерес да се включат в първата процедура – за разработване на дронове за Българската армия, съответно и за тази на НАТО, с финансиране по плана за възстановяване.

В Казанлък ще се изгради и още един център за върхови постижения в отбраната, който ще си има и свой лабораторен комплекс с оборудване, което го няма в останалите - на Института по отбрана, Военноморското училище във Варна, Института GATE.

Тези три институции, както и лабораторният комплекс на “София Тех парк” разполагат с тестови центрове към програмата на НАТО DIANA. Това е програма за стартъпи и малки фирми, развиващи технологии с двойна употреба. Избраните компании преминават обучение и могат да получат до 100 хил. евро грант за усъвършенстване на решенията си. “София Тех парк” в момента кандидатства да стане акселератор към програмата, за да подкрепя българските стартъпи. А страната ни вече има свой успешен участник в DIANA - “Невроморфика”, която разработва невроморфни чипове. Тя спечели финансиране и от Иновационния фонд на НАТО.

“Де факто, ако погледнете света, основните неща са отбрана, високоскоростни изчисления и изкуствен интелект и технологичен трансфер. И трите ги имаме в “София Тех парк”, заключава Васил Караиванов.