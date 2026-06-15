Чиновниците вече нямат право да ни искат актове за раждане или брак (Графики)

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Когато са заявени през портала egov.bg, данните се попълват автоматизирано от регистрите на държавната администрация

Само с няколко клика на мишката гражданите могат да извършат 1294 най-различни административни услуги - напълно онлайн.

От 2018 г. до май 2026 г. държавата е разработила 1294 електронни услуги. 1054 са разработени като уеббазирани електронни услуги, съответно може да се достъпят онлайн, а останалата част се заявяват чрез PDF образци, което означава, че част от процеса все още се извършва ръчно от служители на администрацията или чрез електронна система на съответния административен орган.

Това показва справка, предоставена на “24 часа” от Министерството на иновациите и дигитална трансформация. Тъй като то е прясно сформирано от новия кабинет на Румен Радев, на практика тези услуги са разработени от досегашното Министерство на електронното управление.

Всички 1294 електронни услуги са достъпни през Портала на електронното управление (egov.bg). Той служи за унифициране, автоматизиране и стандартизиране на заявленията, които гражданите и бизнесът попълват,

вместо всяка институция или община да разработва собствен софтуер

Електронни услуги може да бъдат разработени и от външни доставчици - например университети, училища, районни съдилища.

При заявяване на електронни административни услуги чрез Портала на електронното управление един от плюсовете за гражданите и бизнеса е автоматизираното попълване на данни от регистрите на държавната администрация. Това спестява време, избягват се технически грешки при изписване на имена, ЕГН или номера на документи, което преди често водеше до отказ на услугата. Отпада и нуждата от представяне на хартиени удостоверения, доказващи факти, които държавата вече знае.

В зависимост от нивото на сигурност, което услугата изисква, тя може да се заяви чрез електронен подпис (КЕП), ПИК на НАП или ПИН на НОИ. Електронен подпис може да се извади срещу заплащане в офисите на доставчиците – “Информационно обслужване”, “Борика-Банксервиз”, “Инфонотари”, “Евротръст Технолъджис”, eDocs Bulgaria.

Основният фокус на министерството е прилагането на принципа на служебното начало – администрацията

да събира информацията по служебен път,

вместо да я изисква от гражданите и бизнеса.

Благодарение на интеграцията на регистрите през средата на МЕУ (RegiX) редица хартиени носители отидоха в историята. Сред тях са хартиените удостоверения за гражданско състояние - институциите вече нямат право да изискват на хартия удостоверенията за раждане, за сключен граждански брак или за семейно положение. Сега те се извличат служебно от Националната база данни “Население”.

При кандидатстване за обществени поръчки, банкови кредити или държавни помощи бизнесът и гражданите вече

не носят хартиени бележки от НАП с удостоверения за липса на данъчни задължения,

тъй като проверката е автоматизирана. Почти изцяло отпадна необходимостта гражданите да си изваждат и свидетелство за съдимост на хартия за работа, тъй като повечето работодатели и ведомства го проверяват служебно чрез системата “Съдебен статус”.

Предоставен е централизиран дигитален достъп за проверка и плащане на задължения за движимо и недвижимо имущество към почти всички общини в страната. Всички такси за дигитални услуги се заплащат онлайн с банкова карта в реално време, без банкови комисиони и опашки пред гишета, чрез Системата еПлащане.

В различните общини обаче са достъпни различни електронни услуги.

В портала egov.bg услугите са разделени по категории, като “Данъци и такси за граждани”, където са включени и глоби по фишове и наказателни постановления. В “Гражданско състояние, самоличност, семейство” са актовете за раждане или смърт, адресна регистрация, документи за самоличност, удостоверение за брак и др. През портала може да се издадат разпореждания за отпускане на пенсии и помощи, обезщетения за майчинство, безработица, осигуровки, включително е наличен и осигурителен архив - документи на прекратени осигурители без правоприемник.

Има раздел за имоти и комунални услуги, в който

са включени дейности, касаещи етажната собственост,

продажба и наем на жилище, строеж и преустройства. Както и за инвестиционно проектиране, кадастрални дейности, вещни права, устройствени планове.

През портала може да се запишем за изпит за шофьорска книжка и за издаване на свидетелство за управление на всякакви видове превозни средства, да регистрираме колата си. Да проверим здравноосигурителния си статус, да кандидатстваме за детска градина, да си признаем чуждестранна диплома, да се запишем за гласуване на избори.

Има специален сектор, насочен към бизнес и предприемачи, включващ услуги, свързани с обществени поръчки, концесии, патенти, лицензиране, митнически режими и разрешителни, ликвидация. Достъпни са още услуги, свързани с околната среда, културата, селското стопанство, спорт, отбрана и сигурност, пътуване в чужбина, насочени към чуждестранни граждани у нас.

Много често обаче, за да се изпълни дадена услуга, се изисква набор от документи, които можеш да приложиш онлайн, но

преди това трябва да са взети физически

– от администрация, от нотариус, от застраховател. Освен това е трудно да се извърши изцяло онлайн дадена процедура - не може например да си купим кола изцяло по интернет, а само да си издадем отделни документи.

Според статистическата информация, представена на egov.bg, регистрираните профили в системата са 481 901. Повечето от тях са на физически лица – 454 754, а 25 722 са на юридически лица. На ден платформата се посещава средно по 300-4000 пъти. Предоставя се и информация в реално време.

Данните към 5 юни показват, че за 2026 г. чрез единния модел са заявени 60 634 услуги. Миналата година е отбелязала рекорд от 2019 г. насам с общо заявени 119 464 услуги. На сайта

са качени и помощни видеа,

които да ориентират потребителите например как да се регистрират, как да използваме електронните административни услуги, да ги заплатим, да си проверим наличните задължения за местни данъци и такси. Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване) пък осигурява защитен канал за изпращане, получаване и връчване на документи между държавните органи, бизнеса и гражданите, което им спестява както време, така и средства.

Системата работи като своеобразна дигитална препоръчана поща. В нея например можем да получим резултат от заявена услуга или глоба от КАТ или от общината.

994 услуги пък се заявяват чрез PDF образци или чрез електронна система на съответния административен орган. От тях

15,17% може да се заявят по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване,

19,59% - през портала за предоставяне на електронни услуги на съответния административен орган, а 14,68% - със заявление по електронна поща.

1238 са електронните административни услуги, вписани в Административния регистър към Интегрираната информационна система на държавната администрация. Има и такива, които не са вписани,

но са разработени след проведени разговори

и срещи с администрациите и поради идентифицирана и анализирана необходимост от използването им от гражданите и бизнеса, посочват от министерството.

Сред тях например е декларация за предоставяне на информация за

нарушение, извършено от лице, различно от собственика на моторното превозно средство,

както и заявление за плащане на глоба по електронен път и уведомление от нотариусите за прехвърлени права върху недвижими имоти и превозни средства.

Много са услугите за местни данъци и такси - данъчни декларации за притежаване на различни видове превозни средства, за облагане с данък върху недвижими имоти, наследства, патентен данък, декларация за туристически данък, за освобождаване от такса за сметосъбиране и др.

Многобройни са и услугите към “Градска мобилност” - за разрешение за паркиране, за издаване на талони, карти и абонаменти, пропуски.

Разработени са услуги и за Камарата на архитектите - за вписване в регистъра, за промени в проектантската правоспособност, признаване на професионална квалификация на чужденци.

Специални услуги има и за Комисията за защита на конкуренцията - за подаване на жалби по обществени поръчки и концесии, искане за установяване на нарушения и др.