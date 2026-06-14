Бордът по туризъм дарява на държавата домейните за "Бранд България"

Инвеститорите в туризма подкрепят изцяло идеята за създаването на фонда

Националният борд по туризъм (НБТ), който обединява всички значими инвеститори в бранша, е регистрирал и закупил всички ключови интернет домейни за марката “Бранд България”, като brandbulgaria.com, .bg, .eu, .org и др. Бордът има готовност да ги прехвърли безвъзмездно на държавата заедно с разработваната в момента бета-версия на сайт веднага щом бъде учреден фонд “Бранд България” с прозрачно управление. Това съобщи зам.-председателят на НБТ д-р Мартин Захариев на галавечерта по повод 20-годишнината на борда.

За първи път от управленската програма на министъра на туризма Илин Димитров стана ясно, че ще бъде внесен закон за създаване на "Бранд България" в парламентарната ресорна комисия. В него прецизно ще бъдат разписани устройството на фонда и разписани мотивите за създаването му.

“Инициативата “Бранд България” не е насочена единствено и само към туризма. Нейната цел е много по-мащабна – да позиционира страната като привлекателна инвестиционна дестинация и като технологичен хъб на Източна Европа”, каза още Захариев по време на гала вечерта.





Шефът на управителния съвет на НБТ Красимир Гергов каза, че българската икономика има нужда от план “Маршал” и той трябва да е туризмът, защото най-хубавото нещо, което имаме в страната, е природата. “Затова смятам, че “Бранд България” е стъпка в тази посока, заяви Гергов, който връчи на президента Илияна Йотова почетна роза – символ на организацията, и ѝ благодари, че е патрон на инициативата.

“Много сдружения и асоциации се основаха през годините в България, но само някои оцеляха толкова дълго време. Националният борд по туризъм е най-представителната организация в този бранш, защото успя да създаде име на бранда “България”, каза в приветствието си Йотова. “Очевидно е, че в съвременния свят да сложим един голям плакат или билборд на летището, за да могат да го виждат всички гости, или да се ограничим със снимки в туристическите каталози, вече не е достатъчно”, подчерта държавният глава и се обърна към организацията с призива да продължат да помагат на управляващите с идеи.