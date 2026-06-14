Иван Ангелов, ПБ: Най-вероятно ще се наложи да се тегли външен дълг

Най-вероятно ще се наложи да се тегли външен дълг до 3,8 млрд евро, в зависимост от потребностите на държавата, ще се определи следващите месеци в какъв размер, заяви в предаването „На фокус“ по Нова телевизия заместник-председателят на Народното събрание Иван Ангелов от „Прогресивна България“.

По думите му няма как на сегашното управление да се припишат причините, поради които се е стигнало до това състояние. Ангелов припомни, че преди десетина дни премиерът Румен Радев, завръщайки се в България, е предупредил, че предстои да бъде стартирана процедура по свръхдефицит срещу България и в момента е факт.

В предизборната кампания казахме, че ситуацията е тежка, финансовото състояние на държавата е тежко, след това го обосновахме с ясни и точни числа, показахме какво се случва, какви гимнастики и акробатични номера са правени още в предишните управления, за да може да се постига един бюджетен дефицит в рамките на 3%, за да се отговори, разбира се, и на критериите за влизане в еврозоната, добави зам.-председателят на парламента.

Той коментира също, че има много спекулации около договора с турската компания "Боташ". Детайлите около "Боташ" са ясни, това не е неизгодно за България, водени сме от защита на националния интерес, подчерта Ангелов. В преговорите с турската страна сме водени от националния ни интерес, самата турска страна предлага предоговаряне, защото имат интерес в различни инфраструктурни проекти, има работни групи в момента, подчерта зам.-председателят на Народното събрание.

Попитан за казуса със собственика на корпорация КУБ Олег Невзоров, Иван Ангелов изтъкна, че проблемът не е от вчера, не е и от преди месец, а от много отдавна. Трябваше „Прогресивна България“ да се появи на политическата сцена, да се включи активно в политическия живот, за да се даде гласност по тази тема, подчерта политикът.

Още в първите дни като вътрешен министър Иван Демерджиев разпореди да се извършат необходимите действия по конкретния случай, даде се гласност и доколкото на мен ми е известно, са иззети хиляди документи към настоящия момент и по никакъв начин преди полицията или която и да е друга служба не е оказвала такова съдействие или не са предприемани каквито и да било мерки, каквито в момента се взимат по този случай, подчерта Ангелов. И добави, че в този случай, както и при бившия изпълнителен директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев и при случая с прокурорския син, се вижда, че няма да има чадър от страна на МВР над никого.

Водени от националния интерес, ние ще продължим политическите си действия към търсене на дипломатическо решение на този конфликт, така зам.-председателят на парламента коментира думите на министър на отбраната Димитър Стоянов , че страната ни не предвижда да предоставя повече оръжие на Украйна. Смятаме, че решението на този конфликт трябва да стане по дипломатически път, подчерта Иван Ангелов.

Сигналът, който даваме, е към всички, които участват по един или друг начин в този конфликт, той е видим, добави той.