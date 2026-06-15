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Кирил Домусчиев: Заетите в бюджетния сектор трябва да понесат кризата наравно с тези в частния

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Кирил Домусчиев

Ние сме в бюджетна и инфлационна криза и заетите в бюджетния сектор трябва да понесат нейната тежест равнопоставено с хората в частния сектор. 

Това написа във фейсбук профила си предприемачът и председател на КРИБ Кирил Домусчиев

Той подкрепи позицията на КРИБ от по-рано днес, в която се призовава държавните служители да започнат да плащат сами осигуровките си. 

Ето какво цялата публикация на Домусчиев: 

Основната причина за зимните протести беше усещането на младите хора за несправедливост и неравнопоставеност между частния сектор и все по-голямата държавна машина.

Привилегиите за редица служители в бюджетния сектор са създадени, защото преди 20 години съсипаната от хиперинфлацията България нямаше нужните средства да издържа добре заплатена държавна администрация и структури.

Затова те не плащат осигуровки, получават редица социални бонуси и като цяло е трудно да бъдат уволнени – дори и при лошо свършена работа.

Но това вече не е така – заетите в бюджетния сектор са с поне 10% по-висока нетна заплата от работещите в частния. А през последните месеци цялото общество беше скандализирано от огромни заплати на шефове на дирекции, членове на бордове и директори.

Политическите партии преди изборите обещаваха в тази ситуация вече всички да си плащат сами осигуровките и е време да изпълнят това обещание. Сега и веднага – без стъпаловидни и постепенни мерки.

Ние сме в бюджетна и инфлационна криза и заетите в бюджетния сектор трябва да понесат нейната тежест равнопоставено с хората в частния сектор.

Кирил Домусчиев

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