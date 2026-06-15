България посрещна водещите германски туроператори и туристически компании

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Срещата очертава перспективите пред летен сезон 2026, разширяването на партньорството с германския туристически бизнес и възможностите за увеличаване на туристопотока извън активните летни месеци

Министърът на туризма д-р Илин Димитров откри третото издание на международната туристическа конференция „Изживей България" (Erlebe Bulgarien), която се провежда в Свети Влас, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Форумът се утвърди като най-значимата специализирана платформа за представяне на България пред германския туристически бизнес и тази година събира десетки представители на водещи туроператори, авиокомпании, туристически агенции, хотелиерски компании и специализирани медии от Германия, Австрия и Швейцария.

Сред участниците са представители на Dertour, Alltours, Schauinsland-Reisen, Coral Travel Group Germany, LMX Touristik, Fraport Bulgaria, Wizz Air, International Carrier Consult (ICC), както и редица германски туристически агенции и професионални медии.

"Германия остава един от най-важните стратегически пазари за нас. Съвременните туристи търсят автентични преживявания и спомени, които остават за цял живот, и именно това България може да предложи през всички сезони на годината", заяви министър Димитров.

Той отбеляза, че освен с утвърдените морски курорти, страната ни привлича гости с отличните си възможности за планински и приключенски туризъм, културно-исторически маршрути, СПА и балнеолечение, винен и гастрономически туризъм.

Сред основните теми на форума са развитието на въздушната свързаност между България и Германия, перспективите пред летен сезон 2026 и подготовката за 2027 г., повишаването на качеството на туристическата инфраструктура и разширяването на партньорствата между българския и германския туристически бизнес.

Специален акцент е поставен върху необходимостта от увеличаване на самолетния капацитет към летищата Варна и Бургас, както и възможностите за привличане на повече туристи през месеците извън активния летен сезон.

Илин Димитров отбеляза и нарастващата международна видимост на България като туристическа дестинация. Той подчерта, че страната все по-често е домакин на значими международни събития, които допринасят за популяризирането ѝ пред света и създават нови възможности за туристическия сектор.

В рамките на „Erlebe Bulgarien" се провеждат десетки двустранни срещи между български хотелиери, туристически организации и представители на германския туристически сектор, насочени към разширяване на партньорствата, развитие на нови туристически продукти и подготовка на бъдещи програми за привличане на повече туристи към България.