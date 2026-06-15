Индексите в Токио отчетоха рекордни стойности след споразумението между САЩ и Иран

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Индекси на фондовата борса в Токио завършиха днешната търговия на рекордни нива, след като САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали меморандум за разбирателство за прекратяване на войната помежду си, което подобри настроенията на инвеститорите, предаде Киодо.

Водещият измерите Nikkei 225 нарасна с 3297,46 пункта или 4,99 на сто до рекордните 69 317,50 пункта. По време на сесията индексът достигна максимум от 69 682,23 пункта и за първи път премина границата от 69 000 пункта.

По-широкият индекс Topix нарасна със 117,64 пункта или 3,03 на сто до 3999,60 пункта. По време на търговията той достигна рекордните 4032,39 пункта.

Поскъпването на японските акции последва силното представяне на Уолстрийт в края на миналата седмица, предаде Ройтерс. В петък индексът Dow Jones Industrial Average се повиши с 353,51 пункта или 0,70 на сто до 51 202,26 пункта, пише БТА.

Широкият индекс S&P 500 нарасна с 37,16 пункта или 0,50 на сто до 7431,46 пункта, а технологичният Nasdaq Composite добави 79,18 пункта или 0,31 на сто до 25 888,84 пункта.

Настроенията на пазарите бяха подкрепени от сигналите, че споразумение за прекратяване на войната между САЩ и Иран е близо. Високопоставен представител на американската администрация заяви, че е подготвен проект на предложение, който е приемлив и за двете страни.

Допълнителна подкрепа за американските пазари оказаха акциите на „СпейсЕкс“ (SpaceX), които започнаха да се търгуват на борсата „Насдак“ (Nasdaq) в петък. Цената им се повиши над нивото на първичното публично предлагане от 135 долара за акция, оценявайки компанията на над 2 трилиона долара.