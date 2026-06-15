БНБ: Размерът на активите на пенсионните фондове у нас нараства с 14,7 процента в края на март

Aктивите на пенсионните фондове в България възлизат на 16,091 млрд. евро към края на март, като размерът им нараства с 2,065 млрд. евро (14,7 процента) в сравнение с края на март 2025 г. (14,026 млрд. евро) и с 90,2 млн. евро (0,6 процента) спрямо края на четвъртото тримесечие на миналата година (16,001 млрд. евро). Това съобщават от БНБ.

В инструментите, включени в активите на пенсионните фондове към края на март, преобладават притежаваните дългови ценни книжа, които на годишна база се увеличават с 1,354 млрд. евро (15,5 процента) до 10,087 млрд. евро. Относителният им дял в общите активи към края на март е 62,7 процента при 62,3 процента спрямо същото тримесечие на 2025 г.

Акциите и другите капиталови инструменти, различни от инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар, се увеличават на годишна база с 693,2 млн. евро (32,7 процента) до 2,812 млрд. евро. Относителният им дял в края на първото тримесечие на годината е 17,5 процента при 15,1 процента към края на март 2025 г.

Спрямо края на март 2025 г. акциите/дяловете на инвестиционни фондове и фондове на паричния пазар се увеличават на годишна база с 395,1 млн. евро (19,6 процента) до 2,412 млрд. евро. Относителният им дял в края на първото тримесечие на годината е 15 процента при 14,4 процента към края на март 2025 г.

Средствата в каса и депозитите намаляват на годишна база с 401,6 млн. евро (44,5 процента) до 500,3 млн. евро. Относителният им дял в общите активи към края на март е 3,1 процента при 6,4 процента към края на март миналата година, пише БТА.

По отношение на географската структура на активите на пенсионните фондове към края на март активите в България нарастват на годишна база със 714 млн. евро (17,4 процента) до 4,814 млрд. евро при 4,100 млрд. евро към края на март 2025 г. Техният относителен дял е 29,9 процента към края на март при 29,2 процента към края на същия месец на 2025 г. В края на първото тримесечие средствата, инвестирани при други резиденти на еврозоната, се увеличават на годишна база с 1,015 млрд. евро (20,5 процента) до 5,969 млрд. евро при 4,955 млрд. евро към края на март 2025 г. Относителният им дял към края на март е 37,1 процента при 35,3 процента в края на март 2025 г. Към края на март активите в други държави и международни организации нарастват на годишна база със 174,3 млн. евро (6 процента) до 3,074 млрд. евро. Относителният им дял към края на март е 19,1 процента при 20,7 процента в края на март 2025 г.

Данните показват, че в пасивите на пенсионните фондове у нас преобладават пенсионните права, които възлизат на 16,023 млрд. евро към края на март. Техният размер нараства с 2,068 млрд. евро (14,8 процента) в сравнение с края на март 2025 г. (13,955 млрд. евро) и с 84,5 млн. евро (0,5 процента) спрямо края на четвъртото тримесечие на 2025 г. (15.939 млрд. евро). Относителният им дял в общия размер на пасивите към края на март е 99,6 процента при 99,5 процента в края на първото тримесечие на 2025 година.