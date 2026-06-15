БМФ получи четиринадесетия кораб от серията „Ком", след като на 11 юни в китайската корабостроителница Jiangsu New Yangzi Shipbuilding бе вдигнат флагът на новопостроения 32 000-тонен плавателен съд. Новият бълкер получи името „Средна гора". Кръстница на кораба стана Мария Терзиева, - финансов директор на „Хювефарма Груп". Първи капитан на „Средна гора" е капитан далечно плаване Иван Тодоров, а първи главен механик - инж. Румен Александров. И двамата са доказани професионалисти в експлоатацията на кораби от този клас.

Новопостроеният кораб е третият в историята на БМФ, който носи името „Средна гора". Първият е от 1964 г. и поставя началото на голямата серия от 9600-тонни въглевози, поръчан е в Япония. Негов първи капитан е к.д.п. Васил Атанасов, а първи главен механик - инж. Георги Апостолов. Корабът остава в експлоатация до март 2003 г.

През 2016 г. е приет вторият бълкер „Средна гора". Той е построен през 2010 г. в Китай, а до придобиването му от БМФ е менажиран от голяма китайска шипингова компания. Първи капитан на втория „Средна гора" е к.д.п. Николай Станев, а първи главен механик - инж. Михаил Томов. Корабът остава до 2021 г., когато е продаден на друг собственик.

Строителството на корабите от серията "Ком" започна през 2021 г. и приключва през тази година. Петнадесетият ще носи името „Стара планина". С приемането на новия „Средна гора" БМФ продължава обновяването на флота си със серия кораби, която вече е доказала своите експлоатационни качества.