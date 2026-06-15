Румъния и България финализираха съвместен проект за център за морска сигурност в Черно море, съобщи външният министър на Румъния Оана Цою в кулоарите на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Люксембург.

По думите ѝ центърът ще бъде разположен в Констанца и Варна, а основната му цел ще е да засили капацитета за съвместен анализ на рисковете в района и да подпомогне защитата на критичната морска инфраструктура.

През октомври миналата година Цою представи на европейските си колеги предложението на Румъния да бъде домакин на Център за морска сигурност. Президентът Никушор Дан също неколкократно даде подобна заявка. В началото на януари Европейската комисия обяви, че подкрепя създаването на такъв център в Румъния.

Миналата седмица, по време на срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа (ПСЮИЕ) в София, президентът Илияна Йотова също потвърди, че България и Румъния развиват заедно концепцията за създаване на център за морска сигурност в Черно море.