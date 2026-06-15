Екоинспекцията във Велико Търново разпломбира ПДЧ линията на "Кроношпан"

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Разпломбирана бе линията за производство на плочи от дървесни частици на „Кроношпан" във Велико Търново. В понеделник служители на РИОСВ извършиха проверка в завода след постъпило искане от дружеството за възобновяване работата на спрените съоръжения.

Инсталацията получи право да възстанови дейност след окончателното определение на Върховния административен съд от 9 юни т.г. Съдебният акт спря предварителното изпълнение на заповедта на директора на РИОСВ – Велико Търново за налагане на принудителна административна мярка за спиране.

Линията ще възобнови работа поетапно, за да се гарантира безопасността в завода. През януари т.г. тя беше спряна след стотици сигнали за синкава мъгла, дървесен прах и миризми в съседните квартали.

От РИОСВ съобщиха, че в хода на проверката на място са обективирани предприетите от страна на дружеството мерки, свързани с оптимизиране на производствения процес и ограничаване на евентуални емисии и миризми.