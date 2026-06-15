Трейдъри: Има само 18% шанс SpaceX да изпрати човешка мисия до Марс до 2030 г.

SpaceX дебютира на борсата Nasdaq в петък, като акциите ѝ поскъпнаха с над 19% още в първия ден от търговията и пазарната ѝ капитализация надхвърли 2 трилиона долара. Акциите скочиха с 6% в понеделник след рекордния си дебют.

Но докато излизането на компанията на публичните пазари вече е факт, някои от останалите ѝ дългосрочни планове са все още далеч в бъдещето.

В проспекта за първично публично предлагане, подаден в Комисията по ценни книжа и борси, компанията на Илон Мъск многократно се фокусира върху „Луната, Марс и отвъд". Целта на компанията за Марс е толкова амбициозна, че Мъск няма да получи бонус от ограничени акции, освен ако SpaceX не установи колония на планетата с над 1 милион жители.

Но според трейдърите на платформата за прогнози Kalshi, това ще се случи чак след години, съобщава Си Ен Би Си.

Трейдърите виждат само 18% шанс SpaceX да изпрати човешка мисия до Марс до 2030 г. Откакто договорът за събитието беше пуснат за първи път през март 2024 г., трейдърите никога не са виждали повече от една четвърт шанс мисията да се осъществи през това десетилетие.

Договорът за сделката ще влезе в сила, ако SpaceX потвърди пилотирана мисия до Марс до 31 декември 2029 г.

Несигурността сред инвеститорите отразява самите планове на SpaceX. В проспекта си компанията ясно посочи, че няма конкретна представа кога може да се осъществи мисия до Марс.

„Много от нашите инициативи включват значителна техническа сложност, недоказани технологии или технологии, които не съществуват, и такива инициативи може да не постигнат търговска жизнеспособност. В резултат на това графикът за някои от нашите инициативи, включващи недоказани или нови иновации... може да бъде труден или невъзможен за определяне", заявяват от компанията.

Но макар точният график да е неизвестен, фокусът на компанията върху Марс е ясен. Планетата е спомената 63 пъти в самия проспект и веднъж в надпис към снимка, включена в документа.