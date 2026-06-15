България търси повече туристи от Германия, Австрия и Швейцария с по-добри хотели и повече полети

България има шанс да привлича повече туристи от Германия, Австрия и Швейцария, но за това вече не е достатъчно да разчита само на море, слънце и добра цена. Нужни са по-високи хотелски стандарти, по-добра инфраструктура, повече директни полети и по-дълъг сезон. Около това послание се обединиха участниците в специализирания панел „Фокус върху туризма по Черноморието: как се подобряват хотелските стандарти и туристическата инфраструктура", който се проведе в рамките на международната конференция Erlebe Bulgarien.

Тазгодишното издание на форума се провежда в България, а домакин е Hyatt Inclusive Collection България. Събитието събира представители на водещи туроператори, авиокомпании, туристически агенции, хотелиери и специализирани медии от Германия, Австрия и Швейцария - пазари, които традиционно са сред най-важните за българския туризъм. Сред участниците са представители на Dertour, Alltours, Schauinsland-Reisen, Coral Travel Group Germany, LMX Touristik, Fraport Bulgaria, Wizz Air, International Carrier Consult (ICC), както и редица германски туристически агенции и професионални медии.

"Германия остава един от най-важните стратегически пазари за нас. Съвременните туристи търсят автентични преживявания и спомени, които остават за цял живот, и именно това България може да предложи през всички сезони на годината", заяви министър Димитров. Той отбеляза, че освен с утвърдените морски курорти, страната ни привлича гости с отличните си възможности за планински и приключенски туризъм, културно-исторически маршрути, СПА и балнеолечение, винен и гастрономически туризъм.

В дискусията освен Илин Димитров участваха Лъчезар Тодоров - главен изпълнителен директор на TerraWay Investment Group, която оперира Hyatt Inclusive Collection в България, Иван Грошев - председател на Асоциацията на инкаминг агенциите, и Веселин Данев - президент на Българската хотелска асоциация.

Основният извод от разговора бе, че България трябва да надгради туристическия си продукт, ако иска да бъде по-конкурентна на международния пазар. Това означава не само по-модерни хотели, а цялостно по-добро преживяване за гостите - от момента, в който избират дестинацията, през пътуването и настаняването, до услугите, които получават на място.

Сред водещите теми бяха инвестициите в модерна хотелска база, подобряването на туристическата инфраструктура по Черноморието, качеството на обслужването и нуждата от по-силна въздушна свързаност с ключови пазари. Специален акцент бе поставен върху Германия, откъдето България има потенциал да привлича повече гости при по-добра координация между държавата, туроператорите, хотелиерите и авиокомпаниите.

Участниците подчертаха, че летният туризъм остава гръбнакът на българското Черноморие, но бъдещето на сектора зависи от способността му да работи и извън най-силните месеци. Удължаването на сезона е възможно чрез по-добро позициониране на страната като дестинация за семейна почивка, уелнес, събития, спорт, културен и конгресен туризъм. Именно тук идва ролята на международни форуми като Erlebe Bulgarien. Те не са просто място за срещи между бизнеса и институциите, а възможност България да бъде представена пред хората, които реално продават туристическия продукт на немскоезичните пазари.

За хотелиерите и инкаминг агенциите подобни срещи са важни, защото дават пряка обратна връзка какво очакват туристите от Германия, Австрия и Швейцария. Това са пазари с високи изисквания към качество, предвидимост, обслужване и транспортна достъпност. Именно затова подобряването на стандартите не може да бъде отделено от темата за инфраструктурата и полетите.

В дискусията бе подчертано и че конкурентоспособността на България като туристическа дестинация зависи от ефективното партньорство между институциите, хотелиерите, туроператорите и авиокомпаниите. Самостоятелните усилия на един сектор не са достатъчни, когато става дума за привличане на повече туристи и за промяна в имиджа на страната на международния пазар.

Като домакин на тазгодишното издание на Erlebe Bulgarien, Hyatt Inclusive Collection България постави акцент върху развитието на устойчив и висококачествен туристически продукт. Посланието на форума е ясно - България има дадености, но следващата стъпка е да превърне добрата локация в по-силно, по-модерно и по-разпознаваемо туристическо преживяване за европейските гости.