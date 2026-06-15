Държавата и местната власт единни в подкрепа на енергетиката в Дупница и Бобов дол

Според кметове и депутати евентуално спиране на теца би оставило без препитание около 1200 души и техните семейства

Държавата, местната власт и народни представители заявиха обща позиция в подкрепа на енергетиката в района на Дупница и Бобов дол. Това стана по време на работна среща в залата на Общинския съвет в Дупница, посветена на изпълнението на Териториалния план за справедлив преход и ефекта му върху заетостта и икономиката на Кюстендилска област.

В обсъждането участваха кметове, общински съветници, представители на местната и държавната власт, както и народни представители. Основният акцент бе поставен върху бъдещето на ТЕЦ „Бобов дол" и опасенията, че евентуално спиране на централата би имало тежки социални и икономически последици за региона.

Кметовете на Бобов дол, Дупница и Сапарева баня предупредиха, че подобен сценарий би засегнал пряко около 1200 енергетици, специалисти, административни служители и техните семейства. Според участниците в срещата бъдещето на българската енергетика, разглеждано през ефекта му върху местната икономика, е национален приоритет и трябва да бъде адресирано с всички ресурси на държавата.

Председателят на Общинския съвет в Дупница Костадин Костадинов предупреди, че хипотетично спиране на ТЕЦ „Бобов дол" би означавало 800 жители на Дупница да останат без работа. По думите му това би довело и до около 1,5 млн. евро по-малко в икономиката на общината всеки месец. Това би било „огромен удар, който не може да си позволим в този момент", заяви Костадинов. Той представи и идея за създаване на индустриален парк „Рила" и логистична зона край Дупница. Според него подобен проект може да даде перспектива за развитие на региона и да осигури нови работни места, но не може да бъде заместител на енергийния сектор без реална държавна и европейска подкрепа.

Кметът на Бобов дол Елза Величкова бе сред най-острите критици на идеята за ускорено затваряне на въглищните мощности в региона. Според нея подобен подход може да доведе до социална и икономическа криза, ако не бъде съпроводен с реални инвестиции, нови производства и алтернативна заетост. Величкова подчерта, че общината не може сама да понесе последиците от енергийния преход. По думите ѝ са необходими целенасочена европейска и държавна подкрепа, мерки срещу безработицата и активна политика за привличане на инвеститори. „Изправени сме пред социално-икономическа катастрофа. Хората ще избягат от региона при съкращенията в минния сектор", заяви Величкова.

Кметът на Дупница Първан Дангов също настоя, че ТЕЦ „Бобов дол" трябва да остане част от енергийната система на България поне до 2038 година. Според него централата има значение не само за местната икономика, но и за енергийната сигурност. Подобна позиция изрази и областният управител на Кюстендил Атанас Гергинов. „Никой тук не говори за затварянето на ТЕЦ „Бобов дол". Те са гаранция за енергийната сигурност на региона и страната", заяви той.

Подкрепа за региона бе заявена и от народния представител от „Прогресивна България" Явор Гечев, който е депутат от Кюстендил. „Ще помагаме с всички средства. Имате пълната подкрепа на цялата ни парламентарна група", каза Гечев.

Зам.-министърът на Министерството на труда и социалната политика Данаил Русев се ангажира с активни действия по преквалификация в условията на преход, ако такава необходимост възникне. Той обаче подчерта, че според направените обследвания огромното мнозинство от хората заявяват желание да продължат да работят в теца.

Организаторите на работната среща посочиха, че от приемането на Териториалния план за справедлив преход през 2023 г. до момента не се вижда реално изпълнение на заложените цели. Според тях не са привлечени нови инвеститори, не е повишен капацитетът на местните малки фирми и не се разкриват достатъчно нови работни места, включително в енергийния сектор.

Участниците в срещата настояха за пълна мобилизация чрез инструментите на Териториалния план за справедлив преход за област Кюстендил. Според тях регионът не може да бъде оставен само с обещания за бъдещи инвестиции, ако междувременно съществуващите работни места и индустриална база бъдат загубени. Основното послание бе, че енергийният преход трябва да бъде справедлив не само на думи, а и на практика - с работещи предприятия, реални инвеститори и сигурна заетост за хората в Дупница, Бобов дол и цялата Кюстендилска област.