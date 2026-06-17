Благодарение на партньорството с Lidl България за последната година, в периода май 2025 г. - април 2026 г., износът на компанията в европейската търговска мрежа на компанията е нараснал с 36%

Докато мнозина свързват панетонето единствено с Италия, а бриоша - с Франция, една семейна компания от Хасково доказва, че българското производство може успешно да се конкурира на най-взискателните европейски пазари. „Тимс Фуудс", която има над 30-годишна история, днес реализира продукцията си в 35 държави, а чрез международната търговска мрежа на Lidl достига до 14 държави в Европа и отвъд нея като Германия, Португалия, Испания, Канарските острови и Кипър.

Историята на компанията започва през 1991 г. като малка местна пекарна. Повратният момент за идва преди повече от десетилетие със старта на партньорството с Lidl България. Днес „Тимс Фуудс" е сред над 300-те български производители, с които веригата работи, а оборотите от съвместната им дейност продължават да нарастват. Само за последните две години - от май 2024 г. до април 2026 г., те отбелязват средно 57% ръст на годишна база.

Съвместната работа започва с няколко продукта - солени гевречета, бисквити с пълнеж и линцер. Постепенно асортиментът се разширява и днес хасковската компания произвежда под собствени марки на Lidl кифлички с пълнеж, линцер, бриош питки за бургер и хот-дог, джоб-пити, козунаци, рула, бриош кифлички и панетоне.

„Не искам просто продукт, искам продукт с Lidl качество." Тези думи на Калоян Михов, старши експерт в отдел „Стоково снабдяване" на Lidl България остават запечатани в съзнанието на Мирослав Димитров, генерален директор на „Тимс Фуудс". Днес резултатите от това партньорство са видими както в България, така и на международните пазари.

„Партньорството ни с „Тимс Фуудс" е чудесен пример за това как в България могат да се произвеждат продукти с безкомпромисно качество, конкурентни не само на българския, но и на целия европейски пазар. Добрите резултати се дължат на постоянна съвместна работа, споделяне на ноу-хау, съвместна разработка на рецепти и нови продукти и стремеж към постоянно развитие. А ползите са взаимни – не само за нас като партньори, но най-вече за крайния потребител", казва Михов.

Една от най-успешните продуктови истории е тази на бриош питките за хамбургери - продукт, разработен съвместно от двамата партньори. Идеята идва от Lidl, а „Тимс Фуудс" разработва технологията и производствения процес. В периода 2022-2025 г. компанията инвестира над 4,5 млн. евро в специализирана производствена линия.

Резултатите не закъсняват. Първоначално износът започва към Сърбия, Румъния и Хърватия, а днес бриош питките се продават още в Италия и Словения, като предстои навлизане и на пазара в Латвия. За последните 12 месеца - от май 2025 г. до април 2026 г., износът на бриош питки е нараснал със 176% спрямо предходната година.

Другият голям успех е панетонето - продукт, определян от специалистите като един от най-сложните за производство в хлебарската индустрия заради дългите процеси на ферментация и специфичните закваски. За него „Тимс Фуудс" изгражда самостоятелна производствена линия и специализирана база, която функционира от миналата година и вече е утроила капацитета си.

Компанията използва собствени закваски, разработени след обучения при водещи италиански технолози. Продуктът се приема толкова добре, че достига дори до италианския пазар чрез дистрибуционни мрежи, където се конкурира с местните производители. Само през последната година износът на панетоне в международната мрежа на Lidl е достигнал два пъти обема от предходната, а очакванията за следващите 12 месеца и предстоящия коледен сезон са отново за удвояване на оборота.

Успехът на външните пазари дава увереност на компанията да планира следващата голяма стъпка в развитието си. В момента „Тимс Фуудс" подготвя изграждането на трета производствена база в Хасково върху терен от около 40 декара. Проектът предвижда логистична база и нови производствени мощности. На първия етап ще бъде изградена складова база, а впоследствие и нов производствен комплекс. Очаква се инвестицията само в строителството и инфраструктурата да надхвърли 15 млн. евро.

Паралелно с разширяването на производството компанията работи и по подобряване на хранителните характеристики на продуктите. В сътрудничество с Lidl се разработват рецепти с по-ниско съдържание на захар и сол. При популярния сладкиш „Линцер" например количеството захар вече е намалено с около 10%.

„Приехме предизвикателството да работим с Lidl и за първи път се сблъскахме с толкова високо ниво на организация, структура, контрол и изискване към всяка част от процеса. Ако трябва да използвам една дума, която описва основата на това партньорство, това е качеството. То не е крайна точка, а постоянен процес. Зад всеки продукт стоят десетки малки подобрения, които често остават невидими за крайния потребител – промени в рецептурите, суровините, технологиите, текстурите, производствените процеси и контрола върху всеки детайл. Като партньори Lidl развиват не само отделните компании, а допринасят за развитието на цели индустрии и движат българското производство напред", казва Мирослав Димитров.

Днес историята на „Тимс Фуудс" е пример как устойчивите партньорства, инвестициите и достъпът до международни пазари могат да превърнат една местна семейна компания в значим европейски производител. От Хасково до Германия, Италия, Португалия, Испания и дори САЩ българските бриош и панетоне вече намират своето място на трапезата на милиони потребители.