Мандрите ще отчитат с какво мляко работят всеки ден (Обзор)

Никой досега не е искал тази информация от тях, възмути се министър Пламен Абровски

Тоталният контрол на границата спира, ще проверяват камиони избирателно

На всеки 24 часа млекопреработвателните предприятия ще бъдат задължени да докладват на държавата каква суровина влиза при тях - колко сурово мляко, палмова мазнина, сухо мляко и т.н. Това гласи нова заповед на земеделския министър Пламен Абровски от понеделник, за която съобщи самият той.

Мотивите са, че държавата никога

не е имала тази информация

и никога не е знаела с какви точно суровини се работи у нас.

На 9 юни БАБХ обяви 100-процентов мониторинг на всяка пратка сурово мляко с произход ЕС и трети държави чрез извършване на лабораторни анализи. Проверките започнаха ден по-късно - на 10 юни, и обхващат пратките на мляко на прах и суроватка на прах, както и тези на масло.

Проверките се извършват на граничните пунктове, което

доведе до забавяне на камионите,

защото за лабораторните анализи е необходимо време. Заради това млекопреработватели предупредиха за риск от дефицит и поскъпване на млечните продукти.

Именно затова тоталният контрол се прекратява от 19 юни и тези проверки ще се правят вече избирателно на база на анализ на риска. Това е една от причините да се искат сведения от млечната индустрия с какви суровини точно работи.

“Оказа се, че е мит многото количество вносна суровина. За първите дни на проверката са влезли 16 камиона общо, което на фона на 269 млекопреработвателни предприятия в страната е смешно ниско количество”, каза Абровски. Той отбеляза, че от началото на годината до 1 юни през границите у нас са влезли 33 хил. тона, което по думите му

е под 7% от произведеното количество мляко в България.

Проверките до момента обаче са установили, че млякото, което се внася, се съхранява не в хладилни камиони, а в обикновени цистерни, които не са предвидени за запазване на ниска температура на млякото за по-продължително време, стана ясно от думите на министъра по БНТ.

И съобщи за случаи, при които камиони са променяли документите си на границата, за да изглежда така, сякаш превозват мляко към Гърция, но всъщност са се насочвали към наше млекопреработвателно предприятие. Имало е опити и за заобикаляне на контрола.

“Ние ще пренастроим системата така, че да бъде ясно

във всеки един момент какво се случва

и кой какво яде”, закани се министърът. И даде пример с кашкавала, като каза, че не е ясно какъв процент от него в България се прави от мляко, и какъв - от калиата. Това е евтин заместител на суровото мляко, който се прави чрез пресичане с мая и се внася в замразено състояние.

