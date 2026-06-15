Gen Z харчи най-много за храна, здраве и красота, но не пропуска и шопинга

AI на ОББ разпознава увредените части на автомобила по снимка и пести време за завеждане на щети

Най-младите потребители в България - поколението Gen Z, насочват най-голям дял от разходите си в супермаркети и за автоуслуги. Съответно - 16 и 11% отиват там.

Това показва анализ на ОББ, базиран на вътрешни данни към май тази година и представен по време на събитието Open Demo Day. На него за втора поредна година от банката показват своите иновации. За целта на анализа ОББ са използвали основно онлайн плащания, преводи и картови трансакции.

След супермаркетите и шопинга младото поколение харчи за здраве и красота и за битови сметки.

“Интересно е да видим, че има и някои сходства покрай различията. Например това, че и при поколението Millennials, Gen X и Boomers над 50% са покупките в супермаркети и в категорията шопинг. Но има и някои съществени различия, като например колкото повече навлизаш в по-зряла възраст, толкова повече нараства делът на разходите за автоуслуги и застраховки”, отбеляза Татяна Иванова, изпълнителен директор “Дигитализация, данни, операции” в ОББ.

От понеделник UBB Mobile вече има добавени четири ключови нови функционалности. Сред тях е лоялната програма Kate Coin, която обединява банкови, застрахователни и партньорски услуги в едно. Клиентите ще получават Kate Coins при покупки от партньори на банката. В момента са включени пет, като до края на годината се очаква техният брой да надхвърли 20.

Друга новост са плановете Smart и Smart Plus, които съчетават основните услуги за ежедневното банкиране - сметка, карта, трансакции, тегления, вноски, плащания по мобилен номер и застраховка. Активирането им става изцяло през мобилното приложение.

Секцията “На път” (Mobility), която вече се използва от близо 400 хил. клиенти, ще бъде разширена с възможност за управление на услуги и разходи, свързани с личния автомобил, както и с маркетплейс за нови коли. А през втората половина на годината ще бъде добавена и секцията “Моят дом” с решения за управление и финансиране.

През юли ще стартира модулът “Моите финанси” (Personal Finance Manager), който ще помага на клиентите да следят приходите и разходите си, да задават финансови цели и да получават персонализирани препоръки.

“Всички тези иновации са част от стратегията на ОББ за изграждане на цялостни дигитални екосистеми, които правят мобилното банкиране по-полезно, удобно и персонализирано за клиентите”, каза Мирослав Ризенов, директор “Дигитални канали”.

До края на годината се очаква изкуственият интелект на банката - Kate, да бъде надграден. Към момента се ползва от 71% от потребителите на мобилното банкиране на ОББ и 53% от клиентите на банката. Kate е успял да отговори самостоятелно на 75% от зададените въпроси и вече може да извършва плащания по гласови или текстови инструкции на клиента.

Дигитализацията променя коренно и обработката на щети по “Каско”. Вече 67% се заявяват дигитално, а изкуствен интелект разпознава увредените части на автомобила само чрез снимка. Това е съкратило времето за обработка на щети от 48 часа на 30 минути.

“България вече достига нивата на дигитализация на страни като Унгария и Словения. С 42% дял на дигиталните продажби ОББ дори изпреварва средното за пазара ниво от 35%, доближавайки се до лидери като Чехия”, похвали се Коста Чолаков, главен изпълнителен директор на ДЗИ.

Главният изпълнителен директор на ОББ Кристоф де Мил очерта какви нови услуги ще бъдат пуснати до края на годината. “Едното е приложение, което ще даде възможност на повече българи лесно да навлязат в света на инвестициите, като се поставят основите за бъдещо интегриране на дигитални активи и дигиталното евро”, обясни той.

Банката подготвя и ново предложение за младежи на възраст между 14 и 18 години (NextGen), насочено към насърчаване на финансовата им независимост и предоставяне на по-голяма свобода при управлението на банковите услуги през мобилното приложение.

Третата ключова новост е развитието на Kate чрез пълна интеграция на големи езикови модели, което ще осигури по-персонализирано обслужване и по-сигурно потребителско изживяване.